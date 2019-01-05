Скандальные свадьбы современных принцев

В мае нынешнего года состоялась самая громкая свадьба-2018: браком сочетались принц Гарри и актриса Меган Маркл. Большинство обычных людей сочли торжество красивым и радостным, но нашлись и те, кто назвал свадьбу мезальянсом. Гарри — принц принца Чарльза и внук британской королевы Елизаветы Второй , а Меган — американка с африканскими корнями, представительница шоу-бизнеса, старше Гарри и разведена. Ещё полвека назад такая девушка даже и думать не могла о том, чтобы выйти замуж за представителя королевской семьи. Впрочем, Гарри — не первый аристократ, чей брак изначально имеет оттенок скандальности. Относительно недавно его отец, принц Чарльз, тоже изумил общественность.

Принц Чарльз в начале семидесятых, когда ему было чуть за 20, начал встречаться с Камиллой Розмари Шанд, но она не понравилась родителям Чарльза. В 1973 году Камилла вышла замуж, а принц продолжил поиски новой возлюбленной. Ходили слухи, что с Камиллой он продолжал общаться, но делал это тайно. Через некоторое время Чарльз познакомился с леди Сарой Спенсер, но потом обратил внимание на её младшую сестру Диану. В 1981 году Чарльз и Диана стали мужем и женой. Увы, брак не принёс никому счастья. Чарльз по-прежнему интересовался Камиллой, а Диана, несмотря на появление сыновей, постоянно была в депрессии. С 1992 года супруги стали жить порознь, и Диана винила в этом любовницу мужа. Камилла Паркер-Боулз в 1995 году рассталась с супругом, а в 1996 году принц и принцесса развелись. Ещё через год Диана погибла в автокатастрофе, и это печальное событие стало для Чарльза и Камиллы освобождением. В 2005 году через три десятка лет отношений она связали жизни друг с другом, хотя миллионная армия поклонников Леди Ди всё так же ненавидит Камиллу и винит её в распаде красивой пары.

Ролик рассказывает о других скандальных королевских свадьбах.