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Элтон Джон рассказал о последних днях Меркьюри 

Рамблер 22 часа назад
Популярный британский музыкант и певец Элтон Джон, помимо того, что был коллегой не менее известной звезды Фредди Меркьюри, являлся еще и его другом. Однако даже для него стало новостью, что солист группы Queen был болен СПИДом.
Музыкант рассказал все, что знал о последних днях своего друга в своей книге. Подчеркивается, что Фредди никогда не был любителем делиться своими проблемами и его страшный диагноз стал известен миру, только когда певец умер.
Элтон Джон в своей книге пишет, что Меркьюри крайне мужественно проживал последние месяцы, хоть он и осознавал, что впереди мучительная кончина, но продолжал выступать перед поклонниками, продолжал радоваться жизни и быть великодушным человеком.
Элтон Джон , Люди , Видео
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