Элтон Джон рассказал о последних днях Меркьюри

Популярный британский музыкант и певец Элтон Джон , помимо того, что был коллегой не менее известной звезды Фредди Меркьюри, являлся еще и его другом. Однако даже для него стало новостью, что солист группы Queen был болен СПИДом.

Музыкант рассказал все, что знал о последних днях своего друга в своей книге. Подчеркивается, что Фредди никогда не был любителем делиться своими проблемами и его страшный диагноз стал известен миру, только когда певец умер.

Элтон Джон в своей книге пишет, что Меркьюри крайне мужественно проживал последние месяцы, хоть он и осознавал, что впереди мучительная кончина, но продолжал выступать перед поклонниками, продолжал радоваться жизни и быть великодушным человеком.