Человек, который убил Кеннеди

24 ноября 1963 года был убит Ли Харви Освальд — человек, посмертно признанный виновным в убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди . Вокруг этого загадочного покушения до сих пор идут споры. Участие в нем Освальда выглядит не очень правдоподобным. Но и вся предыдущая его жизнь, если присмотреться, — не то череда удивительных совпадений, не то трагический сценарий, словно специально написанный кем-то для него.

Освальд в СССР

Странности с Освальдом начались, кога он еще был тинейджером. Щуплый 17-летний паренек, одержимый марксизмом, ни с того, ни с сего поступает в армию США. Причем идет в морпехи, где требуются незаурядная физподготовка и выносливость.

В армии он очень средне сдает все нормативы — в частности, по стрельбе — зато активно учит русский язык. А еще он практически открыто ведет коммунистическую пропаганду — все сослуживцы знают, что он читает левых авторов, — но никаких проблем с этим не возникает.

Напомним, на дворе 1956 год. В самом разгаре «охота на ведьм» — комиссия сенатора Маккарти выискивает леваков повсюду. А тут в элитном корпусе американской армии занимается пропагандой открытый социалист, и его даже не увольняют.

Дальше странности только нарастали. Уволившись из армии в 1959 году, Освальд отправляется на корабле во Францию. Оттуда перебирается в Англию. Потом летит в Хельсинки. Там буквально за день делает себе визу в СССР. И на следующий день уже едет на поезде в Москву.

Уже больше десяти лет СССР был окружен «железным занавесом». Как американский гражданин умудрился моментально получить советскую визу? Историки ответа не знают.

Едва прибыв в Москву, Освальд на плохом русском — он его так толком и не выучил — потребовал предоставить ему политическое убежище. Его попросили подождать, заселили в гостиницу, а спустя несколько дней пришел отказ. Прямо в гостиничном номере Освальд вскрыл себе вены. Его спасли и положили в психиатрическую больницу. Едва выйдя из психушки, неутомимый морпех отправился в посольство США и заявил, что отказывается от американского гражданства по идейным соображениям.

Новости о сумасшедшем американце облетели весь мир. Обалдевшие от всей этой истории советские чиновники отправили Освальда в Минск — поработать а заводе и подучить русский язык. Любопытно, что рабочим наставником его стал инженер Станислав Шушкевич — будущий президент независимой республики Беларусь.

Работая простым слесарем на Минском радиозаводе, Освальд получал такую же зарплату, как и директор. Однако серый советский быт быстро ему наскучил. В 1962 году он едет обратно в США с красавицей женой Мариной Прусаковой и их маленькой дочкой Джун.

На родине

В СССР Освальда непрерывно пасли кагэбэшники. Казалось, на родине он должен был попасть под еще более плотный присмотр спецслужб. Но ничего этого не произошло. Освальд регулярно скандалил с женой, активно тусовался с русскими эмигрантами и боролся за свободу Кубы. Однажды он напечатал тысячу листовок «Руки прочь от Кубы!» и раздавал и в самом центре Нового Орлеана.

На юге США жило множество эмигрантов с Кубы, ненавидевших режим Кастро . Освальд с ними постоянно дрался, однажды его даже забрали в полицию. Там он сам попросил вызвать к нему агента ФБР и два часа с ним о чем-то беседовал.

Равнодушие ФБР к Освальду просто поражает. Убежденный левак, владеющий русским языком, только что вернувшийся из СССР, агитирующий граждан за Фиделя Кастро, — Освальд должен был бы постоянно находиться под колпаком спецслужб. Но они взирали на все его подвиги с подозрительным безразличием.

Не насторожила фэбээровцев даже поездка Освальда в Мехико в сентябре 1963 года. Там он несколько дней мотался между кубинским и советским посольством, требовал визу на Кубу и опять просился обратно в СССР., — все безуспешно, ему отказали и там, и там Тем временем агенты ФБР вяло собирали информацию о жене Освальда Марине. Они то ли действительно верили, то ли делали вид, будто верят, что она — советская шпионка. До гибели Кеннеди оставалось меньше двух месяца.

На пороге смерти

Официальная версия гласит, что 22 ноября 1963 года Ли Харви Освальд поднялся на шестой этаж книжного склада в Далласе и три раза выстрелил из винтовки в проезжавший по улице президентский кортеж.

В армии результаты Освальда по стрельбе были откровенно слабыми. Но тут он умудрился в течение пяти секунд совершить три выстрела из винтовки с ручной перезарядкой. Только одна пуля ушла в асфальт. Две другие пробили грудь и голову президента Кеннеди, а также спину сидевшего на переднем сиденье машины губернатора Техаса. Как две пули нанесли три серьезных раны, — непонятно. Версию о существовании второго стрелка расследовавшая дело комиссия Уоррена отказалась даже обсуждать.

Непонятны остались и мотивы Освальда. Если он убил президента из каких-то идейных соображений, он должен был бы воспользоваться таким случаем и поагитировать публику. Однако никаких лозунгов он не выкрикивал, а просто отрицал свою вину.

Может, он был сумасшедший? Да нет, все ответы и реакции Освальда абсолютно адекватны. Он даже удивляет своим спокойствием после ареста — словно полагает, что произошла какая-то ошибка и его вот-вот отпустят.

Все свои тайны — если они были — Освальд унес с собой в могилу. 24 ноября, на второй день после гибели Кеннеди его вели через подвал полицейского управления Далласа. Внезапно слева подскочил толстый человек в черном костюме и выстрелил ему прямо в живот. Освальд скончался через два часа в той же больнице, в которой за два дня до этого умер Кеннеди.

Толстого человека в черном звали Джек Руби. На самом деле, его фамилия была Рубинштейн. Восьмой ребенок в нищей многодетной еврейской семье, он рано связался с криминалом и завел друзей среди итальянских мафиози.

У мафии были к Кеннеди свои счеты. Президент не стал бороться с режимом Фиделя Кастро, ликвидировавшим все игорные дома, гостиницы и бордели, которые до революции принадлежали мафии. Крестные отцы потеряли тогда сотни миллионов долларов — этот процесс увлекательно показан в «Крестном отце-2» Фрэнсиса Форда Копполы.

Неизвестно, о чем договаривался Джек Руби со своими итальянскими друзьями-авторитетами. Но есть версия, что он снабжал Освальда деньгами и оружием, а когда пришло время — «зачистил» его, чтобы тот не наболтал лишнего.

Слабое место у этой версии — личность убийцы. Мафиози ничего не стоило бы нанять куда более опытного киллера, который сумел бы и убийство совершить, и незаметно исчезнуть. Возможно, так и было, а Освальда подставили вместо настоящего убийцы.

Но в одиночку Джек Руби, конечно, не справился бы. И тут возникают вопросы к ФБР и местной полиции. Сразу после покушения Руби побывал и на пресс-конференции окружного прокурора, и в далласской больнице, и на месте преступления — на книжном складе. Его никто не останавливал и не проверял.

Непостижима и та легкость, с которой он пробрался с оружием в подвал полицейского управления. Тем более, фэбээровцы получали предупреждения и урозы в адрес Освальда. Однако защитить такого важного преступника они почему-то не смогли.

После ареста Руби требовал встречи с комиссией Уоррена и обещал дать важные показания, если его переведут в Вашингтон. Однако комиссия Уоррена с ним встречаться не стала. Похоже, следователи, назначенные новым президентом — Линдонм Джонсоном — были заняты только тем, чтобы свалить все на Освальда. Их версия о стрелке-одиночке, «ненавидевшем американское общество», и вошла в официальную историографию.