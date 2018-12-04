«После трагедии мне никогда не снились кошмары»

«Шапекоэнсе» сохранил место в элитном дивизионе чемпионата Бразилии через несколько дней после второй годовщины авиакатастрофы, в которой погибла практически вся команда. Выживший в той трагедии журналист Рафаэл Хензел рассказал «360» о том, как авиакатастрофа изменила его жизнь.

Я помню все, что произошло, но у меня никогда не было ночных кошмаров. Мне никогда не снилась эта катастрофа. Я никогда не обращался за помощью к психологу. Бог был очень добр ко мне. Он спас меня и оставил в живых при падении самолета, а затем согрел меня, когда семь часов я пролежал без сознания при температуре минус два.

Катастрофа практически не изменила мою жизнь. И я рад этому.

Когда я был в отделении интенсивной терапии, я хотел только одного — и дальше жить своей обычной жизнью. Делать свою работу, вести две своих программы на радио и следовать за «Шапекоэнсе» по всей стране и всему континенту. Я с гордостью могу сказать, что делаю то же, что и 28 ноября 2016 года.

Конечно, хочется мне этого или нет, внимания ко мне стало гораздо больше — как в Бразилии, так и во всем мире. Выжившие игроки обычно не хотят говорить о катастрофе. Я же как журналист никогда не отказываюсь. Я регулярно посещаю мероприятия по всей Бразилии, рассказываю о своем опыте и помогаю людям решать их проблемы, большие и маленькие, помогаю решить какие-то психологические вопросы. Я просто рассказываю свою историю.

У меня нет какой-то большой мечты. Я просто хочу, чтобы в моей стороне стало меньше нетерпимости и насилия, законы были сильнее, а люди жили в мире. Два года назад катастрофа «Шапекоэнсе» заставила всю Бразилию остановиться, задуматься и объединиться. Невзирая на цвет кожи и религию. И мне не хотелось бы, чтобы поводом для этого была боль. Это само собой должно происходить ежедневно. Также я молюсь о том, чтобы мое присутствие делало счастливыми моих друзей и мою семью.

Я регулярно общаюсь с футболистам, выжившими в катастрофе. С Аланом Рушелом я вижусь на тренировках «Шапекоэнсе», в повседневной жизни мы встречаемся с Фолманом и Нето. Не каждый день, конечно, у них полно своих дел. Мы говорим о футболе, жизни и, конечно, о том, что с нами произошло. Я очень уважаю и сильно привязан к этим людям.

«Шапекоэнсе» — это маленький клуб, который только с 2014 года выступает в Серии А бразильского футбола. У клуба маленькая платежная ведомость и небольшая структура, но у него нет долгов. С таким бюджетом сложно противостоять грандам.

«Шапекоэнсе» — это главный символ не только города Шапеко, но и всего штата Санта-Катарина. Команда всегда объединяла жителей города, люди с удовольствием ходят на стадион. И это чувство единения вокруг «Шапекоэнсе» росло вместе с тем, как команда поднималась из третьего дивизиона в высший. Выход команды в финал Южноамериканского Кубка — это было важное событие для людей, они чувствовали себя причастными к этому успеху. Поэтому боль от потери команды была еще сильнее.

Годовщина трагедии — это тяжелый день не только для тех, кто выжил, но и для тех, кто потерял членов семей и друзей. 28 ноября для всех нас — это теперь как Пасха или Рождество. День, когда мы размышляем и больше думаем о любимых людях. День воспоминаний о том, что ранило наши сердца. Я всегда молюсь, что каждый из нас нашел свое утешение.