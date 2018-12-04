Что любил Тургенев 

Писатель-реалист Иван Сергеевич Тургенев — один из самых популярных в мире российских авторов. Его произведения о жизни различных слоёв общества включены в школьную программу, ими зачитывают взрослые, их изучают иностранцы. Жизнь самого Тургенева была наполнена удивительными событиями, и вот лишь некоторые.
1. Мать писателя Варвара Петровна Лутовинова происходила из богатого и древнего рода. Иван считался её любимчиком, однако она не стеснялась поколачивать сына и вообще отличалась жёстким нравом. Именно с матери Тургенев позже списал барыню из повести «Муму».
2. Мальчик ещё в детстве проявил способности, а в Московский университет поступил в 14 лет. В 23 года Иван Сергеевич стал магистром философских наук.
3. Тургенев был гурманом и любил вкусно поесть. Самым большим лакомством для него было варенье из крыжовника, которое варили в его родном имении.
4. Иван Сергеевич с детских лет играл в шахматы. На шахматном конгрессе 1870 года в Баден-Бадене 52-летнего Тургенева избрали вице-президентом.
5. Когда писателю было 17 лет, он защитил крепостную девушку с ружьём руках. За этот поступок он попал под следствие.
Почему Тургенев большую часть жизни провёл за границей? За что Лев Толстой вызвал Тургенева на дуэль? Сколько раз экранизировали произведения российского автора? Обо всём этом узнайте из ролика.