Что любил Тургенев

Писатель-реалист Иван Сергеевич Тургенев — один из самых популярных в мире российских авторов. Его произведения о жизни различных слоёв общества включены в школьную программу, ими зачитывают взрослые, их изучают иностранцы. Жизнь самого Тургенева была наполнена удивительными событиями, и вот лишь некоторые.

1. Мать писателя Варвара Петровна Лутовинова происходила из богатого и древнего рода. Иван считался её любимчиком, однако она не стеснялась поколачивать сына и вообще отличалась жёстким нравом. Именно с матери Тургенев позже списал барыню из повести «Муму».

2. Мальчик ещё в детстве проявил способности, а в Московский университет поступил в 14 лет. В 23 года Иван Сергеевич стал магистром философских наук.

3. Тургенев был гурманом и любил вкусно поесть. Самым большим лакомством для него было варенье из крыжовника, которое варили в его родном имении.

4. Иван Сергеевич с детских лет играл в шахматы. На шахматном конгрессе 1870 года в Баден-Бадене 52-летнего Тургенева избрали вице-президентом.

5. Когда писателю было 17 лет, он защитил крепостную девушку с ружьём руках. За этот поступок он попал под следствие.