Что произошло со Стивеном Хокингом

В марте 2017 года мировое научное сообщество услышало печальную новость: скончался один из самых известных учёных планеты, физик и космолог Стивен Хокинг. Несмотря на то, что врачи предсказывали Хокингу короткую жизнь, он не только дожил до 76 лет, но сумел сделать множество открытий, написать массу научных работ и книг, популяризирующих науку.

В детстве Стиве был обычным жизнерадостным мальчишкой, ничто не говорило о том, что ему придётся провести большую часть жизни в инвалидной коляске. Когда Хокинг был студентом Кембриджа, медики поставили ему диагноз «боковой амиотрофический склероз». Это означало, что молодой учёный уже скоро потеряет подвижность, а смерть не заставит себя ждать. Хокинг не покорился болезни, но в 26 лет ему всё же пришлось пересесть в коляску. Спустя время учёный утерял возможность разговаривать, но товарищи разработали специально для него синтезатор речи. К сожалению, болезнь не отступала, и в итоге у Стивена Хокинга осталась подвижной только мышца щеки. Возле неё и был размещён сенсор, посредством которого учёный передавал мысли. Поразительно, но даже в таком состояние Хокинг сохранял присутствие духа, охотно общался с людьми и продолжал заниматься наукой.

Какой вклад внёс Стивен Хокинг в изучение чёрных дыр? Как он относился к религии? Почему его прозвали «последним мечтателем»? Узнайте обо всё этом из ролика.