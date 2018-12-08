Судьба участников легендарной группы «АВВА»

Без хитов шведского музыкального квартета невозможно представить себе эпоху диско. До сих пор их шлягеры входят в золотой фонд популярной музыки. А песня "Happy New Year" давно стала главным новогодним гимном всех времен. Очаровательные солистки группы диктовали моду даже в закрытом тогда Советском Союзе. По именам их знали не все, и называли просто — "светленькая" и "темненькая".

Распад группы стал неизбежным после развода сначала Агнеты Фальтског и Бьерна Ульвеуса , а потом и Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссона

Рассказываем, как сложилась их жизнь после "АВВА".

@abbaofficial

Агнета Фальтског

Обворожительная блондинка пела с раннего детства. В браке с Бьерном у нее родилась дочь Линда Элин и сын Кристиан.

Агнета мечтала уделять больше внимания семье, но оглушительный успех и плотный гастрольный график группы не давали ей передышки. Замкнутая Агнета сильно переживала. Накануне Рождества 1978 года Агнета и Бьерн расстались, однако продолжили совместную работу. После распада группы в 1982 году Агнета признавалась, что очень устала от музыки и долго лечилась от депрессии.

@abbaofficial

Тем не менее, Агнета выпустила несколько сольных альбомов, после чего надолго ушла в тень. В это время она вышла замуж за хирурга Томаса Сонненфельда, однако и этот брак распался.

В нулевые певица вернулась с качественным альбомом "My Colouring Book" и снова заявила о себе. В 2007 году Агнета посетила мюзикл "Mamma Mia!" вместе со своими коллегами по группе.

Сейчас она живет в своей усадьбе на острове Хельго, занимается внуками и по-прежнему избегает публичности.

Анни-Фрид Лингстад

Стильная брюнетка (впрочем, цвет волос она постоянно меняла) уже имела за плечами неудачный брак и двух детей — сына Ханса Рагнара и дочь Энн Лису-Лотте — когда встретила судьбу в лице Бенни Андерссона и группы "АВВА". Они быстро начали жить вместе, но оформили свои отношения лишь в 1978 году, за три года до развода.

@abbaofficial

После распада группы Анни-Фрид или Фрида, как ее обычно зовут, переехала сначала в Англию, а потом в Швейцарию. В 1992 году певица вышла замуж за принца Генриха Руццо Рёйсса фон Плауэна. В 1999 году Фрида овдовела, а годом раньше потеряла дочь в автокатастрофе. Певица является другом шведской королевской семьи, участвует в благотворительных проектах и не собирается возвращаться к музыке.

Бьерн Ульвеус и Бенни Андерссон

Мужская половина квартета по-прежнему занимается музыкой и продюсированием. После распада группы неразлучные друзья Бьерн и Бенни занялись мюзиклами. Например, поставили знаменитый мюзикл "Шахматы".

@abbaofficial

Бьерн в 1981 году женился на музкальной журналистке Лене Калерсио. В браке родились две дочери, Эмма и Анна. С 1894 по 1990 год супруги проживали в Англии, но затем вернулись в Стокгольм.

@abbaofficial

Бенни Андерссон пишет музыку для кинофильмов. От брака с Кристиной Гренваль у него есть сын и дочь, а после расставания с Фридой он женился на Моне Норклит, телеведущей, которая подарила ему сына Людвига. Сыновья Бенни продолжили династию и также занимаются музыкой.