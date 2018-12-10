Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайваньская продавщица рыбы оказалась моделью 

Рамблер 6 часов назад
На тайваньском рынке заметили девушку, которую почти сразу признали "самой красивой продавщицей рыбы".
Ее фотографии очень быстро распространились по соцсетям, но желающие поглазеть на нее на рынке и купить заодно рыбки были разочарованы. Застать красотку за прилавком непросто.
@bcbcbabe1985
Небывалой красоты девушкой заинтересовались журналисты, они-то и выяснили, кто она на самом деле. Оказывается красавица никакая не продавщица, а вполне успешная модель и танцовщица. Ее зовут Лиу Пэньпэнь, а на рынке она помогает своей маме, которая, как ей кажется, часто перерабатывает. Девушка старается подменять свою маму, когда позволяет график.
@bcbcbabe1985
Когда слава девушки дошла до нее самой, она поблагодарила всех, кто старался ее разыскать через соцсеть, и стала сообщать, в какие часы она будет работать. В это время поток покупателей существенно увеличивается.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собака месяц ждала хозяйку на месте пожара
Случайные находки, которые стоят неимоверных денег
Кот-разрушитель продается за 197 тысяч рублей5
Тест: хорошо ли вы знаете химию4
Гениальные изобретения, упрощающие быт1
Видео
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
15:03
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Безумный мир
10:27
Почему американцы боялись СССР
Истории
12:40
Занятия, которые будут хорошо оплачиваться завтра
Люди
10:47
Почему города наполовину под землей
Безумный мир Истории
03:50
Убил ли Моцарта Сальери
Люди Истории
02:03
Дочь нашла мать, которую считала умершей 69 лет
Безумный мир
00:17
Тайваньская продавщица рыбы оказалась моделью
Люди
14:23
Интригующие загадки Древнего Египта
Истории
04:14
Что произошло со Стивеном Хокингом
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение