Тайваньская продавщица рыбы оказалась моделью

На тайваньском рынке заметили девушку, которую почти сразу признали "самой красивой продавщицей рыбы".

Ее фотографии очень быстро распространились по соцсетям, но желающие поглазеть на нее на рынке и купить заодно рыбки были разочарованы. Застать красотку за прилавком непросто.

@bcbcbabe1985

Небывалой красоты девушкой заинтересовались журналисты, они-то и выяснили, кто она на самом деле. Оказывается красавица никакая не продавщица, а вполне успешная модель и танцовщица. Ее зовут Лиу Пэньпэнь, а на рынке она помогает своей маме, которая, как ей кажется, часто перерабатывает. Девушка старается подменять свою маму, когда позволяет график.

@bcbcbabe1985

Когда слава девушки дошла до нее самой, она поблагодарила всех, кто старался ее разыскать через соцсеть, и стала сообщать, в какие часы она будет работать. В это время поток покупателей существенно увеличивается.