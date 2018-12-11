Кто отравил Солженицына

100 лет назад, 11 декабря 1918 года, в Кисловодске родился Александр Солженицын , русский писатель и советский диссидент, лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года, общественный и политический деятель.

Математик с талантом писателя

Весьма зажиточная семья, в которой родился Александр Исаевич, потеряла все свои сбережения после революции и Гражданской войны. И в 1924 году Солженицыны вынуждены были переехать в Ростов-на-Дону, где их сын окончил школу. А в 1936 году юный Саша поступил на физмат Ростовского государственного университета: будущего писателя прельщало то, что на этом факультете преподавали самые образованные и весьма интересные педагоги. В результате, Солженицын вышел из университета, который окончил в 1941 году, с квалификацией научного работника 2-го разряда в области математики. К тому же, его рекомендовали в аспирантуру на должность преподавателя.

С началом войны Солженицын просился добровольцем на фронт, куда его не взяли по состоянию здоровья. Но 18 октября все-таки призвали в транспортно-гужевой батальон. Весной 1942 года будущий нобелевский лауреат был направлен на учебу в военно-артиллерийское училище, которое окончил осенью того же года, получив погоны лейтенанта. Но на фронт он попал лишь весной 1943-го. Воевал храбро и умело, за что был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной звезды. А в 1957-58 годах, соответственно, — медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и «За взятие Кенигсберга».

Но 9 февраля 1945 года к тому времени уже капитан Солженицын был арестован органами СМЕРШ — за переписку со своим другом Николаем Виткевичем, в письмах к которому критиковал советский строй и лично Сталина, называя его в письмах «Паханом». 7 июля писатель был приговорен к 8 годам лагерей с последующей вечной ссылкой.

Освободился Солженицын, как и тысячи заключенных, в 1953 году. Все это время, включая юность, войну и лагеря, а также время после освобождения (в ссылке и на свободе), он занимался литературной деятельностью. В 1956 году освобожден (без реабилитации). Но в 1965 году попал под опалу, которая продолжалась вплоть до высылки его из СССР.

Обыски, гонения, необоснованная критика, отказы в публикациях в СМИ и толстых журналах, а также организованная властью травля выпестовали в Солженицыне непримиримое протестное начало: со второй половины 1960-х он начинает активную общественную деятельность, направленную по сути против советского строя. А после его открытого письма 4-му Всесоюзному съезду советских писателей 1967 года, ставшего широко известным на Западе, Солженицын стал просто опасен для властей. В итоге, в 1969 году его исключили из Союза писателей СССР. Ситуацию подстегнуло еще и получение Солженицыным в 1970 году Нобелевской премии по литературе.

Укрощение строптивого

В том же 1967 году, когда Солженицын написал «Письмо съезду» (писателей), в КГБ было образовано Пятое управления КГБ СССР, отвечавшее за контрразведывательную работу по линии борьбы с идеологическими диверсиями противника (с 1989 года — Управление по защите советского конституционного строя). Наверное, уже тогда, в 1970 году, когда Солженицын стал всемирно известным диссидентом, в недрах Пятого управления и родилась идея «убрать его по-тихому» с арены борьбы с советской властью. Тем более, что Александр Исаевич стал очень уж неудобен: писал открытые письма, выступал с антисоветскими речами, активно давал интервью для зарубежной прессы…

В 1971 году писатель задумал новое произведение — роман «Красное колесо». Для этого он планировал проехать по местам своей юности и учебы, решив отправиться в Ростовскую область. Нет ничего странного в том, что о планах Солженицына, привыкшего говорить открыто и так же действовать, стало известно в органах. По пятам за ним отправилась специальная бригада ликвидаторов КГБ.

Первым большим городом на пути писателя и его друга Угримова, с которым они приехали в Ростовскую область, был Новочеркасск. Прибыв туда, Солженицын отправился сначала помолиться в Новочеркасском соборе иконе Пантелеймона-целителя. Затем вместе с товарищем пошли по знакомым, после чего просто гуляли по городу. В одном из магазинов, пользуясь толкучкой в очередях, Александру Исаевичу и вкололи незаметно для него яд. Сам нобелевский лауреат впоследствии признавался, что действительно ничего в тот миг не заметил и не почувствовал.

Много позже, раскладывая поездку в Новочеркасск по полочкам, сопоставляя симптомы внезапно свалившейся на него «болезни» и одновременно консультируясь со светилами советской медицины, Солженицын попросил дать заключение о причине его заболевания специалиста в области клинической токсикологии, доктора медицинских наук Евгения Алексеевича Лужникова — на тот момент руководителя республиканского центра лечения острых отравлений (сейчас академик РАН и РАМН — авт.). И Евгений Алексеевич пришел к выводу, что Солженицыну вкололи рицин. Об этом говорится в его официальном заключении, переданном Александру Исаевичу самим Лужниковым.

Что же такое рицин? Рицин — это сильнейший яд белкового происхождения, получаемый из клещевины или, как ее еще называют, турецкой конопли. Ничтожной дозы препарата хватает, чтобы уже через несколько часов у жертвы начались сильнейший озноб, повышение температуры тела до 40 градусов, головная боль, слабость, зуд по всему телу… Достаточно сказать, что рицин в 6 раз сильнее (токсичнее) цианистого калия! Попадание его подкожно в кровь организма гарантированно влечет за собой смерть потерпевшего. С единственной поправкой — летальный исход наступает с отсрочкой в 5-7 дней. И вот такую отраву вкололи Солженицыну.

Что же помогло выжить?

Вскоре писателю стало плохо: на теле вскочили пузыри, как от ожогов. Его отвели в местную поликлинику, где врач проколол волдыри, чего ни в коем случае нельзя было делать! Поездку пришлось приостановить — в срочном порядке Солженицын вернулся в Москву, где три месяца врачи боролись за его жизнь. По всему телу Александра Исаевича образовались страшные язвы, из-за которых писатель не мог нормально даже лежать: кожа практически отсутствовала, все горело.

Есть множество версий, почему выжил Солженицын. Может быть, рицин ему вкололи не совсем удачно, или не рассчитали дозу. Возможно, при доставке из Москвы в Новочеркасск, яд выдохся или потерял свои свойства и так далее и тому подобное. А может быть, произошло одно из тех чудес, которые случаются по воле Божьей. Ведь Александр Исаевич незадолго до покушения на него молился Пантелеймону-целителю, который помогает больным.

Не надо забывать и о том, что Солженицын при рождении был крещен в кисловодском храме Святого Целителя Пантелеймона. А это тоже многое значит. А если учесть еще и безмерную веру писателя в Бога, то все встает на свои места: «ищущие да обрящут». Кто верит и просит — тот получит то, чего ждет от Господа. Да, звучит наивно и, может быть, по мнению тех, кто придерживается рациональной точки зрения, такая версия не выдерживает никакой критики. Но каждому свое: Богу — богово, а кесарю — кесарево.