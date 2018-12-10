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Убил ли Моцарта Сальери 

Рамблер 1 час назад
Австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт прожил всего 35 лет, но навсегда изменил представление о классической музыке. Его произведения и сегодня, по прошествии более двух столетий, одни из самых исполняемых и популярных в мире. Во несколько фактов из жизни Моцарта.
1. Вольфганг Амадей родился седьмым, но всего дети, появившиеся на свет до него, умерли, кроме сестры Марии-Анны.
2. У мальчика был дефект левого уха, но абсолютный слух. Впервые окружающие заметили его музыкальные способности, когда мальчику было три года. Тогда же он начал обучаться игре на клавесине, а в пять лет стал сочинять произведения для клавесина.
3. Малыш очень опасался трубы, когда на ней играли без сопровождения других инструментов. Страх сопровождал маленького композитора вплоть до десятилетнего возраста.
4. Как-то во время гастролей в Германии к Моцарту подошёл мальчик и пожаловался, что никогда не научится играть так же великолепно, как Вольфганг Амадей. На что тот посоветовал мальчику записывать мелодии, звучащие в голове. Мальчик, однако, ответил, что никакой музыки в его голове нет, там витают только стихи. Это был Иоганн Гёте.
5. Согласно версии Пушкина, Моцарта отравил его приятель, композитор Антонио Сальери. В реальности это маловероятно: в те времени Сальера был куда более успешным, так что травить неудачливого конкурента ему было незачем.
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