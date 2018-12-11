Бодибилдер мило ответил на злой мем о себе

Бодибилдер Сорен Фалби случайно нашел мем со своей фотографией и подписью «Он бьет твою маму, что ты сделаешь?» В ответ мужчина запостил очень милое сообщение и фото с мамой.

Датчанин Сорен Фалби работает фитнес-тренером и профессионально занимается бодибилдингом. Однажды он увидел в фейсбуке мем со своей фотографией и подписью: «Он бьет твою маму, что ты сделаешь?»

memepedia

В ответ Сорен выложил фото со своей мамой и написал, что никогда не смог бы ударить женщину.

memepedia

«Я не собираюсь бить ничью мать… Я люблю свою маму до смерти, и она убьет меня, если я подниму руку на женщину. Моя фотография с мамой».

На эпизод обратили внимание на Reddit, о нем стали писать в СМИ. Пользователи сети сравнивают 33-летнего бодибилдера с добрым мишкой. В инстаграме Сорела много милых фото с женой и собакой.