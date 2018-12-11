Женщина Гитлера: 6 фактов о жизни Евы Браун

Ева Браун и Адольф Гитлер прожили вместе 16 лет. Все это время Ева Браун считала себя самой счастливой женщиной в мире — хотя ей пришлось пережить очень много трудностей.

Впервые Ева встретила Гитлера, когда ей было 17

Это произошло в мастерской личного фотографа фюрера, где Ева подрабатывала ассистентом. На тот момент, Гитлер встречался с Гели Раубаль, поэтому их встречи были тайными. Ева, узнав о том, что Гитлеру нравятся женщины с большой грудью, подкладывала в бюстгальтер носки.

Гитлер постоянно изменял Еве

О любвеобильности фюрера ходят легенды. Он постоянно изменял Еве. Интересный факт: в жизни Гитлера были романтические связи с восемью разными женщинами, каждая из которых совершала попытку самоубийства, по крайней мере один раз.

Нет отношениям на публике

Адольф категорически запрещал Еве проявлять чувства на публике. Фюрер хотел сохранить образ человека, всецело отданного своей стране. Приезжая к нему, Ева входила в здание с черного входа. При этом, ей запрещалось танцевать, курить и находиться в компании других мужчин.

Ее трусики продали за 3600 долларов

Осенью 2016 года а аукционный дом Philip Serrell представил на торгах шелковые лиловые трусики. Предмету женского белья было более 70 лет. Их первой владелицей была Ева Браун. Трусы-панталоны с вышитой монограммой «EB» были найдены в конце войны американским солдатом в Баварских Альпах, где располагался один из бункеров главаря Третьего рейха.

Две попытки самоубийства

Первый раз Ева была в депрессии из-за измен Гитлера — поэтому она взяла пистолет и выстрелила себе в сердце. К счастью, девушка понятия не имела, где у человека находится сердце — ее удалось спасти. Второй раз, Ева попыталась уйти из жизни с помощью снотворного — выпила 35 таблеток. Ее спасла удачно вернувшаяся домой сестра.

Женаты 36 часов

Свой законный брак пара заключила 29 апреля 1945 года. Их счастье продлилось недолго — через 36 часов, 30 апреля они вместе совершили самоубийство, отравившись цианистым калием.