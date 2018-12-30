Экспресс-тест: чем вам стоит заняться прямо сейчас

В будничной суете мы часто забываем о своих истинных потаенных желаниях.

Повседневная рутина поглощает все наше время и внимание, не давая времени остановиться и осознать: мы действительно, на самом деле занимаемся тем, чем хотим, или же просто привыкли изо дня в день делать одно и то же и не мыслим другой жизни?

Иногда бывает полезно выйти из этого порочного круга и взбодриться по-настоящему — например, поискать приключений на свою голову (а не пятую точку, как вы сразу подумали). Пройдите тест в один клик и попробуйте узнать, чем же вам хочется заняться прямо сейчас, отложив все дела и забыв о заботах, в идеальном мире.

Поехали!