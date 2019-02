Каких российских музыкантов знает весь мир

Наши музыканты, известные на весь мир

Ни для кого не секрет, что попытки российских музыкантов продвинуться на западную арену, ничем хорошим не заканчиваются. В свою очередь, даже "всеядные" российские меломаны критикуют отечественный продукт. В нашей галерее — исполнители, которые смогли пробраться в мировые хит-парады и вписать себя в музыкальную историю.

Арам Хачатурян

Безумно популярный по всему миру композитор, который не раз доказывал, что русский человек может создавать прекрасные мелодии. Например, одна из записей музыки его балета "Спартак" заняла 16-е место в британском чарте альбомов. А его произведения, к слову, использовались в фильме "Чужие" и драме "Калигула".

"Тату"

После того, как в 2002 году в продажу поступила англоязычная версия альбома "200 по встречной", две девочки стали самыми популярными русскими исполнительницами. За рубежом "Тату" продали около 10 миллионов копий пластинки. К слову, альбом является платиновым во всей Европе.

"Парк Горького"

В одной только Америке советские рокеры продали 300 тысяч пластинок Gorky Park.

За время своего существования группа отметилась в Billboard Hot 100 — сингл Try To Find Me занял 81 место, в Billboard 200 — альбом Gorky Park расположился на 80 строчке, в Норвегии же пластинка получила 9 место.

Борис Гребенщиков

В 1980-х молодой и бунтующий Гребенщиком попытался покорить Америку. Советский Боб Марли вместе с продюсером Дейвом Стюартом записал англоязычный альбом Radio Silence. Пластинка прорвалась в Billboard200, но заняла всего 198 место. Музыкант даже отметился на телешоу Дэвида Лэттермана.

Анна Нетребко

Она стала настоящей оперной звездой во всем мире.

WIKIPEDIA.ORG

Ее пластинки то и дело украшают музыкальные хит-парады в Австралии, Америке, Германии. Кстати, в 2017 году Анна стала лидером рейтинга российских деятелей искусства, составленного журналом Forbes

"ППК"

В 2001 году пластинка ResuRection от "ППЦ" появляется на полках музыкальных магазинов в Великобритании и по всему миру, а уже через месяц продажи достигают 200 тысяч копий. Сингл "Воскрешение" становится первым российским треком, пополнившим горячую ротацию радиостанции BBC Radio One.