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Где россиянам приходилось встречать Новый год 

РИА Новости + ещё 3 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Четверть российских туристов рассказали, что хотя бы раз в жизни отмечали Новый год в самолете, поезде, автомобиле или вагоне метро.
Сервис путешествий узнал у своих пользователей, приходилось ли им когда-либо встречать Новый год в транспорте. В опросе приняли участие почти три тысячи человек.
Подавляющие большинство респондентов — 73% — никогда не встречали Новый год в транспорте. В автомобиле или метро отметили праздник 8% пассажиров, не более 3% находились в этот момент в самолете.
В поезде встречали Новый год 14% ответивших. На воде (на теплоходе или пароме) праздник застал всего 1% туристов, столько же встретили Новый год в автобусе.
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