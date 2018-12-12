Где россиянам приходилось встречать Новый год

Четверть российских туристов рассказали, что хотя бы раз в жизни отмечали Новый год в самолете, поезде, автомобиле или вагоне метро.

Сервис путешествий узнал у своих пользователей, приходилось ли им когда-либо встречать Новый год в транспорте. В опросе приняли участие почти три тысячи человек.

Подавляющие большинство респондентов — 73% — никогда не встречали Новый год в транспорте. В автомобиле или метро отметили праздник 8% пассажиров, не более 3% находились в этот момент в самолете.

В поезде встречали Новый год 14% ответивших. На воде (на теплоходе или пароме) праздник застал всего 1% туристов, столько же встретили Новый год в автобусе.