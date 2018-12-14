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С чего началась карьера Элвиса Пресли 

Рамблер 4 часа назад
«Король рок-н-ролла» Элвис Пресли ушёл из жизни в 1977 году в возрасте 42 лет, но и по сей день его записи расходятся миллионными тиражами. Имя Пресли неизменно фигурирует в списке самых известных людей прошлого века, а его манеру исполнения копируют десятки певцов. Смерть музыканта стала ударом для его фанатов, но очень многие не поверили в кончину Пресли. По последним опросам, даже сегодня примерно треть американцев сомневается в том, что Элвис умер. А вот несколько фактов, которые откроют Элвиса Пресли с другой стороны.
1. У Пресли был брат-близнец, который скончался скорое после рождения.
2. На 11-й день рождения мальчик попросил велосипед, но родители, люди небогатые, не могли купить его. Тогда они преподнесли сыну в дар гитару.
3. После школы Пресли начал трудовую карьеру, поскольку семья бедствовала. Ему пришлось поработать мусорщиком, билетёром, водителем грузового авто.
4. В 23 года Элвис, уже будучи известным музыкантом, отправился в армию. Он проходил службу на территории Западной Германии.
5. Все представляют Элвиса Пресли брюнетом, но при рождении у него были светлые волосы, а в молодые годы он даже как-то перекрасился в рыжий цвет.
Узнайте из ролика, как тёмные очки стали любимым аксессуаром Элвиса Пресли, почему он перекрасил сине-чёрный «Кадиллак» в розовый цвет и кому он подарил перстень за 7 000 долларов.
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