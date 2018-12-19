Поездку на курорт оценили в 11 лет тюрьмы

Россиянку арестовали сразу после романтического путешествия.

25-летняя Патимат попала в историю прямо как в фильме про Бриджит Джонс . Отправившись с молодым человеком в солнечную Доминикану, девушка неожиданно для самой себя нашла килограмм кокаина в чемодане. Вместо милого романтического приключения ей грозит 11 лет тюрьмы.

Патимат родилась в Дагестане в небогатой семье. Отца у нее нет, только мать и сестра. Выучившись на визажиста, девушка переехала в Москву, устроилась работать в салон красоты. Зарабатывала немного: на еду и одежду хватало, а вот об отпуске у моря не приходилось и мечтать.

В начале 2017 года в одной из социальных сетей к ней в друзья добавился симпатичный земляк с поэтическим именем Гамлет. Завязалась переписка, затем — дружба. В мае новый приятель пригласил Патимат в Доминикану, разумеется, за его счёт.

Гамлет выглядел прилично, на маньяка не походил, и девушка, мечтавшая побывать на море, его предложение приняла. Однако долгожданная поездка совсем не напоминала романтическое путешествие.

Во-первых, оказалось, что вместе с парочкой на курорт поедет ещё один знакомый Гамлета, Мурадян. Во-вторых, уже на курорте выяснилось, что Гамлет вовсе не жаждал проводить время с Патимат. Девушка целыми днями загорала на пляже, а её друг уезжал из отеля «по делам». Даже вечера они проводили раздельно: Гамлет ни разу не стучался в номер к девушке, не пытался завязать более близкие отношения.

Только перед отлётом мужчина единственный раз попросил Патимат об услуге. Принёс в её спальню колонку для компьютера и сказал: положи, мол, в свой чемодан — купил аудиоаппаратуру на отдыхе, а теперь она в багаж не влезает. Девушка, не чуя никакого подвоха, согласилась.

Тюрьма и суд

Свою ошибку Патимат поняла только в аэропорту Домодедово . Возле таможни к ней подошли суровые парни в форме, увели на досмотр. В комнате для досмотра сотрудники обыскали чемодан, раскрыли отданную Гамлетом колонку, и путешественница ахнула: внутри устройства оказался килограмм белого порошка.

Девушку и её спутника немедленно задержали и отправили в следственный изолятор в качестве подозреваемых в покушении на контрабанду и распространение наркотиков. Друг Гамлета, Мурадян, стал свидетелем. Мужчину задерживать не стали, поскольку его багаж оказался «чистым».

Следователям Патимат рассказала всё, как было: про знакомство в интернете, про такую соблазнительную поездку на море, про просьбу Гамлета положить в чемодан колонку. Несмотря на то, что её приятель отказывался давать показания, девушка сначала не беспокоилась. Она была уверена, что ни в чём не виновата, следствие разберётся и её отпустят.

Только вот следствие не разобралось. Дело велось год, потом — с огромным количеством ошибок — попало на стол прокурору и было передано в суд.

В суде началось самое интересное. Для дачи показаний вызвали сотрудников ФСБ , и те рассказали, как «вели» Гамлета и Мурадяна. Как наркодилеры регулярно ездили в Доминикану с разными девушками, вывозя оттуда кокаин. Правоохранители согласились с тем, что Патимат задержали случайно. Они даже были уверены, что кокаин лежал не в её чемодане, а в багаже Гамлета.

Сам же Гамлет рассказал, что главой преступной группировки по контрабанде наркотиков является Мурадян. Именно по его, Мурадяна, приказу, Гамлет отыскивал девушек в социальных сетях, приглашал их на отдых и подсовывал им в багаж наркотики.

На суд позвали даже молодых женщин, которые ранее ездили с Гамлетом в Доминикану. Все, как одна, подтвердили: юноша позвал их на море, во время отдыха руки не распускал, все прихоти оплачивал, а перед полётом в Москву просил положить в чемодан какую-нибудь мелочь. После перелёта и прохождения таможни он свои вещи забирал и больше на связь не выходил.

В материалах дела имеется переписка между Мурадяном и Гамлетом. Из этой переписки становится ясно, что поездки на «отдых» были поставлены на поток. В частности, в одном из сообщений Мурадян пишет Гамлету: «Товар есть, нужна тёлка».

После таких показаний Мурадяна неоднократно вызывали в суд в качестве свидетеля, приставы даже оформляли привод, но по адресу прописки отыскать его не удалось. Мужчина понял, что может стать очередным подозреваемым, и затаился.

Без вины виновата

Вроде бы, дело ясное. «Девочка невиновна. Много аргументов в её пользу. В суде все достаточно популярно все было изложено. Надеюсь, суд примет справедливое решение», — говорит адвокат Патимат, Умалат Сайгитов.

Действительно, множество свидетельских показаний указывают на то, что девушка стала контрабандисткой, сама того не ведая, умысла на совершение противоправного деяния у неё не было — а это значит, что девушку должны оправдать и освободить.

Но так обстоит дело лишь в теории. На практике невозможно доказать, что Патимат не знала о наркотиках в своём багаже. Если Гамлет не говорил о торговле кокаином другим девушкам, это совершенно не доказывает, что он не рассказывал об этом Патимат.

Прояснить вопрос мог бы сам Гамлет, но он этого не делает. Видимо, обиделся на попутчицу, которая сразу же после задержания его «сдала». На вопросы про Мурадяна он отвечает охотно, а про Патимат молчит.

На заседании 25 ноября 2018 года прокуратура запросила для Гамлета 13 лет лишения свободы, для Патимат — 11 лет. Приговор будет вынесен в Домодедовском районном суде во вторник, 18 декабря. И ожидать оправдательного приговора родственникам Патимат не стоит, говорит эксперт движения «За права человека» Ольга Романенкова, которая является общественным защитником девушки.

По её мнению, сейчас дело необходимо вернуть на доследование, поскольку не выполнено множество процессуальных действий. «Не сняты потожировые следы и отпечатки пальцев с колонки, не допрошен свидетель Мурадян, не запрошены записи видеорегистраторов аэропорта Домодедово», — поясняет Романенкова. Она рассчитывает, что после повторного окончания расследования Патимат отпустят — или хотя бы уменьшат ей тюремный срок.

Примечательно, что такие истории — не единичны. Недавно Домодедовский суд рассматривал аналогичное дело девушки, перевозившей наркотики из Доминиканы. Защите удалось доказать, что обвиняемая стала наркокурьером под давлением. Та получила за контрабанду три года лишения свободы — и это весьма небольшой срок, учитывая, что санкция статьи начинается с 10 лет.

Адвокат Вячеслав Лоскутов, правовой Центр «Человек и Закон» В такой ситуации многое зависит от собранных материалов и доказательств. Согласитесь, проверять есть что. Ведь действительно бывает, что человека используют «втёмную». Но возможна и ситуация, когда участники преступления заранее придумали такую версию, чтобы защититься. Многое зависит от оперативной разработки, которая ведётся задолго до возбуждения уголовного дела. Учитываются и данные, характеризующие наркокурьера: привлекался ли он раньше, имеет ли связь с этой сферой. Суду предстоит рассмотреть адекватность версии защиты, версии обвинения и вынести приговор, который будет основываться на обстоятельствах дела.