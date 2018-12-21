Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как живут самые богатые люди в мире 

Рамблер 5 часов назад
Чем еще занимаются самые богатые люди планеты, кроме того, что зарабатывают очень большие деньги.

Джефф Безос, основатель Amazon, $112 млрд

Первый офис компании был в гараже, а начиналось все с продажи книг через интернет. Сейчас на "Амазоне" можно купить практически все, а основатель компании признан самым богатым человеком в мире. Для Джеффа Безоса главное — семья, он никогда не пропускает завтрак и много времени проводит с женой и детьми. А в свободное от работы и семейных дел время поднимает отработанные ракеты-носители NASA из океана.

Билл Гейтс, основатель Microsoft, $90 млрд

Свой первый миллиард долларов он заработал в 31 год, его имя стало нарицательным, а он продолжает не только развивать свой бизнес, но и заниматься благотворительностью.
globallookpress.com
Например, Билла Гейтса волнуют проблемы экологии и антисанитарии в бедных странах, и не так давно он представил уникальную разработку — унитаз, работающий без воды. По мнению Гейтса, за такими технологиями будущее.

Уоррен Баффет, инвестор, $84 млрд

В 77 лет Уоррен Баффет смог победить рак, и сейчас, в свои 88 лет, он продолжает вести активный образ жизни, играть на укулеле и зарабатывать деньги.
globallookpress.com
Кроме того, он занимается благотворительностью и обещал 99% своего состояния завещать на эти цели.

Бернар Арно, глава LVMH, $72 млрд

Он начинал работать в строительной фирме своего отца, которого убедил сменить направление деятельности и заняться гостиничным бизнесом.
globallookpress.com
В 1988 году он купил акции LVMH на $600 млн, затем еще на $500 млн, а в 1989 году он стал председателем правления. Компания продолжает развиваться, а Бернар Арно успевает помогать французскому искусству. Также он был награжден орденом Почетного легиона.

Марк Цукерберг, создатель Facebook, $71 млрд

Один из богатейших людей планеты довольно неприхотлив в быту, и только после рождения первенца обзавелся собственным жильем, а до того отдавал предпочтение съемному.
globallookpress.com
Марк Цукерберг занимается благотворительностью, в большей степени его интересуют медицинские и образовательные проекты. Во всех начинаниях его поддерживает жена Присцилла Чан, с которой они вместе учились в Гарварде.

Амансио Ортега, основатель Zara, $70 млрд

Он абсолютно не соответствует традиционным представлениям о богатых людях.
globallookpress.com
Амансии Ортега, владелец компании Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Bershka и другие знаменитые бренды, ведет скромный образ жизни, избегает публичности и даже отказался от приглашения на обед от королевской семьи.

Карлос Слим Элу, глава America Movil, $67,1 млрд

В Мексике его не очень любили, пока не умерла его жена в 1999 году. Карлос Слим Элу так и не женился снова, но старается чаще собирать свою большую семью.
globallookpress.com
Постепенно он передает дела своим детям, а сам больше внимания уделяет благотворительным проектам, например, реставрирует историческую часть Мехико, а также финансирует медицинские и образовательные программы.
Комментарии24
Люди , Видео , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Уоррен Баффет , Amazon , Гарвардский университет , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созданы брюки, которые можно передать по наследству
Животные, предпочитающие гаджеты и белье
Какую роль в перестройке сыграла Маргарет Тэтчер
Чем северные карелы отличаются от южных
Почему у Деда Мороза есть внучка, но нет дочки?43
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир Пожары
04:26
Что случилось с первой женой Хворостовского
Люди
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
10:32
Экстрасенсы предсказали судьбу России в 2019-м
Истории
03:12
Животные, предпочитающие гаджеты и белье
Безумный мир
14:15
Как русские поменялись за 100 лет
Люди
12:00
Тайны, которые хранят затонувшие корабли
Истории
05:51
Факты, которые стоит узнать
Безумный мир Вещи
06:21
Ошибки инженеров, которые обошлись слишком дорого
Безумный мир Истории
05:50
Необычные вещи, найденные в океане
Безумный мир Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение