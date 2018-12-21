Как живут самые богатые люди в мире

Чем еще занимаются самые богатые люди планеты, кроме того, что зарабатывают очень большие деньги.

Джефф Безос, основатель Amazon, $112 млрд

Первый офис компании был в гараже, а начиналось все с продажи книг через интернет. Сейчас на "Амазоне" можно купить практически все, а основатель компании признан самым богатым человеком в мире. Для Джеффа Безоса главное — семья, он никогда не пропускает завтрак и много времени проводит с женой и детьми. А в свободное от работы и семейных дел время поднимает отработанные ракеты-носители NASA из океана.

Билл Гейтс, основатель Microsoft, $90 млрд

Свой первый миллиард долларов он заработал в 31 год, его имя стало нарицательным, а он продолжает не только развивать свой бизнес, но и заниматься благотворительностью.

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Например, Билла Гейтса волнуют проблемы экологии и антисанитарии в бедных странах, и не так давно он представил уникальную разработку — унитаз, работающий без воды. По мнению Гейтса, за такими технологиями будущее.

Уоррен Баффет, инвестор, $84 млрд

В 77 лет Уоррен Баффет смог победить рак, и сейчас, в свои 88 лет, он продолжает вести активный образ жизни, играть на укулеле и зарабатывать деньги.

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Кроме того, он занимается благотворительностью и обещал 99% своего состояния завещать на эти цели.

Бернар Арно, глава LVMH, $72 млрд

Он начинал работать в строительной фирме своего отца, которого убедил сменить направление деятельности и заняться гостиничным бизнесом.

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В 1988 году он купил акции LVMH на $600 млн, затем еще на $500 млн, а в 1989 году он стал председателем правления. Компания продолжает развиваться, а Бернар Арно успевает помогать французскому искусству. Также он был награжден орденом Почетного легиона.

Марк Цукерберг, создатель Facebook, $71 млрд

Один из богатейших людей планеты довольно неприхотлив в быту, и только после рождения первенца обзавелся собственным жильем, а до того отдавал предпочтение съемному.

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Марк Цукерберг занимается благотворительностью, в большей степени его интересуют медицинские и образовательные проекты. Во всех начинаниях его поддерживает жена Присцилла Чан, с которой они вместе учились в Гарварде

Амансио Ортега, основатель Zara, $70 млрд

Он абсолютно не соответствует традиционным представлениям о богатых людях.

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Амансии Ортега, владелец компании Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Bershka и другие знаменитые бренды, ведет скромный образ жизни, избегает публичности и даже отказался от приглашения на обед от королевской семьи.

Карлос Слим Элу, глава America Movil, $67,1 млрд

В Мексике его не очень любили, пока не умерла его жена в 1999 году. Карлос Слим Элу так и не женился снова, но старается чаще собирать свою большую семью.

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Постепенно он передает дела своим детям, а сам больше внимания уделяет благотворительным проектам, например, реставрирует историческую часть Мехико, а также финансирует медицинские и образовательные программы.