Что случилось с первой женой Хворостовского

Как известно, знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года. Тогда вместе со всем миром Хворостовского оплакивала его вторая супруга Флоренс. Первая жена баритона умерла за несколько месяцев до смерти Хворостовского в результате трагического стечения обстоятельств.

Ветреная артистка из кордебалета

Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске. Именно в стенах местного театра оперы и балета он и начал свое восхождение к славе. Там же служила и будущая супруга баритона Светлана Иванова . Иванова не подавала больших надежд и была всего лишь артисткой кордебалета. Кроме того, Светлана оказалась на 3 года старше Хворостовского и имела дочь от первого брака. Но сердцу не прикажешь. В 1991 году спустя несколько месяцев после знакомства Иванова и Хворостовский зарегистрировали свои отношения официально.

О том, насколько сильны были чувства певца к балерине, можно судить по истории, которая произошла вскоре после свадьбы. Как-то раз Дмитрий вернулся домой раньше обычного и застал свою жену в постели с другим мужчиной. Певец набросился с кулаками как на саму изменницу, так и на ее ухажера. Тогда Хворостовскому грозил тюремный срок. Но все обошлось. Более того, Дмитрий простил ветреную супругу.

Измены, алкоголь и новая любовь

Вскоре чета Хворостовских вместе с ребенком Светланы переехала на постоянное место жительства в Великобританию. В 1996 году в Лондоне бывшая балерина родила певцу близнецов: дочь Александру и сына Данилу. Однако появление детей ничуть не повлияло на поведение Ивановой. Она продолжала активно интересоваться мужчинами и вести разгульный образ жизни. Постоянные ссоры в семье привели к тому, что Хворостовский начал злоупотреблять спиртными напитками и заработал язву желудка.

Возможно, артист скатился бы в пропасть, если бы в 1999 году не встретил на очередных гастролях в Женеве певицу Флоранс Илли. В том же году Хворостовский ушел от Светланы. Однако быстрого развода не получилось. Все бумаги были оформлены только спустя 2 года. Несмотря на то, что лондонский суд и без того назначил экс-супруге певца немалые алименты, Дмитрий Александрович никогда не оставлял без внимания ни своих родных детей, ни дочь Ивановой от первого брака.

Нелепая смерть бывшей жены

Светлана так и осталась жить в Лондоне. Несмотря на то, что Иванова нигде не работала, благодаря поддержке бывшего супруга, она сама и трое ее детей никогда ни в чем не нуждались. До конца своих дней Светлана жила на деньги Хворостовского. Ее не стало в 2015 году. Незадолго до трагического финала у балерины обнаружили менингит, но женщина махнула на врачей рукой и от лечения отказалась. Последствием недуга стал сепсис (заражение крови), который и убил первую жену оперного певца.

Светлана Иванова умерла и была похоронена в английской столице. Хворостовский на похороны первой супруги не приехал. В тот момент он находился на гастролях. Кроме того, тогда у Дмитрия Александровича уже диагностировали онкологическое заболевание, от которого он и ушел из жизни спустя 2 года.