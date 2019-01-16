Музыканты, заработавшие целое состояние

Известные музыканты, как правило, люди не бедные. Творчество приносит неплохие дивиденды в виде нескромных гонораров и, как следствие, дорогих особняков, машин и прочих прелестей жизни.

Однако не все творческие личности заработали себе "на хлеб с маслом" именно основным видом деятельности. Некоторые "сколотили" свои миллионы благодаря совершенно другими путями.

Боно (U2)

Как бизнесмен Боно начал реализовывать себя в 1992 году. Напополам с гитаристом группы Эджем Бо музыкант купил прозябающий в бедности двухзвездочный отель в центре Дублина и сделал из него одну из самых дорогих гостиниц мира. Отель The Clarence сейчас имеет пять звезд и приносит своему хозяину стабильный доход.

Aerosmith

Легендарная группа, разумеется, заработала приличные суммы и своим творчеством тоже. Но гораздо больше денег музыканты получили в качестве роялти от игры Guitar Hero: Aerosmith. Позволить пользоваться именем группы оказалось гораздо выгоднее, чем продавать мультиплатиновые альбомы.

50 Cent

Существенную часть состояния Кертиса Джексона ("50 Cent"), конечно, составляют гонорары, полученные в результате музыкальной деятельности артиста. Но большая часть его "золотого запаса" — деньги, полученные от удачных вложений. Кертис отличный бизнесмен. Так, например, он заработал около 80 млн долларов благодаря продаже собственного бренда Vitaminwater компании Coca Cola.

Сэмми Хагар ("Van Halen")

Источник богатства вокалиста легендарной рок-группы не музыка, а алкоголь. Точнее — текила. Хагар — основатель бренда "Cabo Wabo". Этот напиток эксклюзивно однажды подавался в клубах, владельцем которых являлся музыкант. В 2007 году Сэмми продал 80% акций своей компании, заработав на сделке огромные деньги. Сейчас он самый богатый музыкант группы.

Эйкон