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Люди, у которых есть суперспособности 

Рамблер 4 часа назад
Исао Мачии, фехтовальщик из Японии, называет себя современным самураем. Он в совершенстве владеет самурайским мечом и делает поистине невероятные трюки. Исаи — рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, и одно из самых впечатляющих его достижений — разрубание катаной летящей со скоростью 320 км/ч пули. А вот ещё несколько человек с уникальными способностями. Кому-то они достались от рождения, а кто-то получил дар, годами тренируясь.
Житель Малайзии Радхакришнан Велю носит прозвище «Зубной король». И зубы у него действительно очень крепкие: в 2007 году он с помощью зубов протащил поезд весом 297 тонн на расстояние 2,8 метра.
Монах Ши Лилианг в очередной раз подтвердил, что в легендарном китайском монастыре Шаолинь живут удивительные люди. В 2015 году Ши Лилианг пробежал по поверхности воды 125 метров. Помогли ему в этом тонкие доски, уложенные в воду.
Тим Кридланд ещё в школе обратил внимание, что не чувствует боль. Он может протыкать тело, переносить высокие и низкие температуры, не испытывая дискомфорта. Свой талант Тим превратил в профессию: он выступает в США под псевдонимом «Замора-Король пыток», демонстрируя свою сверхспособность.
Ролик рассказывает о других людях, которые сильно отличаются от остальных.
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Люди , Видео
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