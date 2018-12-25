Люди, у которых есть суперспособности

Исао Мачии, фехтовальщик из Японии, называет себя современным самураем. Он в совершенстве владеет самурайским мечом и делает поистине невероятные трюки. Исаи — рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, и одно из самых впечатляющих его достижений — разрубание катаной летящей со скоростью 320 км/ч пули. А вот ещё несколько человек с уникальными способностями. Кому-то они достались от рождения, а кто-то получил дар, годами тренируясь.

Житель Малайзии Радхакришнан Велю носит прозвище «Зубной король». И зубы у него действительно очень крепкие: в 2007 году он с помощью зубов протащил поезд весом 297 тонн на расстояние 2,8 метра.

Монах Ши Лилианг в очередной раз подтвердил, что в легендарном китайском монастыре Шаолинь живут удивительные люди. В 2015 году Ши Лилианг пробежал по поверхности воды 125 метров. Помогли ему в этом тонкие доски, уложенные в воду.

Тим Кридланд ещё в школе обратил внимание, что не чувствует боль. Он может протыкать тело, переносить высокие и низкие температуры, не испытывая дискомфорта. Свой талант Тим превратил в профессию: он выступает в США под псевдонимом «Замора-Король пыток», демонстрируя свою сверхспособность.

Ролик рассказывает о других людях, которые сильно отличаются от остальных.