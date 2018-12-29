Как тюремная надзирательница стала стриптизершей

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Isabelle Deltore (@isabelledeltore) 1 Июл 2018 в 3:41 PDT Изабель Дельторе — победительница конкурса среди стриптизерш «Голая мисс мира — 2018». Но кто бы мог подумать, что когда-то эта блондинка с модельной внешностью была тюремной надзирательницей. Сейчас девушка считает, что смена деятельности стала самым правильным решением в ее жизни.

Это сейчас Изабель Дельторе работает в порноиндустрии и уже не первый раз получает корону в конкурсе «Голая мисс мира». Но еще несколько лет назад она была надзирательницей в тюрьме. По словам Дельторе, она постоянно подвергалась сексуальной объективации со стороны преступников. В конечном итоге ей это надоело.

Когда чаша терпения переполнилась, Дельторе решила стать стриптизершей. Поначалу она думала, что это ненадолго, пока она не найдет работу под стать своему юридическому образованию. Но оказалось, что стриптиз — прибыльное дело.

«Я отработала свою последнюю смену в тюрьме и пошла в стриптиз-бар. Там я за ночь заработала столько, сколько на прошлой работе получила бы за две недели. В четыре часа ночи я отправила в тюрьму электронное письмо, где написала, что увольняюсь».

Сейчас Изабель занимается стриптизом, работает вебкам-моделью, снимается для обложек журналов и даже выпускает календари со своими фотографиями.

«В моей работе все знают границы. Если мужчина заказывает приватный танец, я обмениваю услугу на деньги, и все довольны. Раньше я жаловалась, если на прошлой работе ко мне приставал какой-нибудь офицер или заключенный. Теперь же я намного счастливее».

Правда, нельзя отметать тот факт, что первая работа дала Изабель несколько полезных навыков. Она очень дисциплинирована, умеет планировать свое время, а самое главное — может легко справиться с перевозбужденными клиентами, которые пытаются перейти границы дозволенного.

«Я руководила подразделениями от 20 до 40 человек, поэтому прекрасно знаю, как справиться со сложными людьми и как показывать силу, не будучи агрессивной». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Isabelle Deltore (@isabelledeltore) 25 Дек 2018 в 2:37 PST

Благодаря дисциплине и настойчивости Дельторе удалось дважды завоевать титул «Голая мисс мира». Участницы этого конкурса соревнуются в умении танцевать стриптиз. К состязанию Изабель готовилась долго и серьезно.

«Я поставила перед собой цель выиграть конкурс «Голая мисс мира». Я готовилась несколько месяцев, пришлось с нуля учиться воздушной гимнастике на кольцах. Один из моих тренеров был из Cirque du Soleil, мы занимались по 30 часов в неделю, и это не считая постановки танца, хореографии и создания костюма. Это чуть не стоило мне отношений, потому что я была сосредоточена только на конкурсе».

Это на сцене и перед камерой Изабель — порнозвезда. А в свободное время она медитирует, занимается стрельбой из лука и с нетерпением ждет пополнения в семье — скоро должна ожеребиться ее любимая лошадь Клайдсдейл.

Уже пять лет Изабель работает в индустрии для взрослых, но все равно прошлое постоянно напоминает о себе.