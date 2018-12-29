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Известные люди, оставившие мир в 2018 

Рамблер 1 час назад
Жизнь человека не бесконечна, и каждый год мир покидают артисты и спортсмены, писатели и учёные. В 2018 году скончались эти замечательные известные люди.
1. Стэн Ли, американский писатель, сценарист, президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics.
2. Сергей Мавроди, российский предприниматель, создатель финансовой пирамиды МММ.
3. Стивен Хокинг, учёный-физик, космолог, популяризатор науки, писатель.
4. Денис Тэн, фигурист из Казахстана, пятикратный чемпион страны и бронзовый призёр Олимпиады в Сочи.
5. Долорес О’Риордан, ирландская певица, солистка группа The Cranberries.
6. Олег Табаков, российский театральный и киноактёр, режиссёр и директор театра МХТ.
7. Джордж Буш-старший, американский политик, 41-й президент США.
Люди , Видео , БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ , Стэн Ли , Сергей Мавроди , Стивен Хокинг , Олег Табаков
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