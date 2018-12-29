Известные люди, оставившие мир в 2018

Жизнь человека не бесконечна, и каждый год мир покидают артисты и спортсмены, писатели и учёные. В 2018 году скончались эти замечательные известные люди.

1. Стэн Ли , американский писатель, сценарист, президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics.

4. Денис Тэн, фигурист из Казахстана, пятикратный чемпион страны и бронзовый призёр Олимпиады в Сочи.

5. Долорес О’Риордан, ирландская певица, солистка группа The Cranberries.