Почему тело Фроси Бурлаковой осталось нетленным

Как известно, исполнительница роли Фроси Бурлаковой в картине Евгения Ташкова «Приходите завтра» покончила с собой в 1970 году в Новосибирске. Там же актриса была и похоронена. Однако спустя 36 лет родственники Екатерины Савиновой решили переместить гроб с ее телом в более престижную часть новосибирского кладбища. Тогда-то и обнаружилось, что останки артистки остались нетленными.

Болезнь и смерть

Комедия «Приходите завтра» стала для Екатерины Савиновой не только звездной, но и роковой. Дело в том, что именно во время съемок этой картины актриса выпила свежего молока, благодаря чему и заразилась бруцеллезом. Вовремя распознать недуг врачи не сумели, поэтому постепенно болезнь прогрессировала настолько, что, когда диагноз наконец был поставлен, лечение уже не принесло положительных результатов. Осложнения сказались на головном мозге, что в свою очередь привело к развитию нестабильного психического состояния. Актерская карьера Савиновой рухнула. Поэтому в 1970 году актриса уехала из столицы и поселилась у своей сестры в Новосибирске. Но вынужденный отпуск не принес Екатерине Федоровне облегчения как в физическом, так и в душевном плане. В отчаянии она покончила с собой. Несмотря на то, Савинова уже носила звание заслуженной артистки РСФСР, ее тело не стали отправлять в столицу, а похоронили на одном из Новосибирских кладбищ.

Извлечение гроба с телом

Спустя 36 лет после трагедии родственники Екатерины Савиновой, а в частности ее муж, режиссер Евгений Ташков и единственный сын, приняли решение перезахоронить тело актрисы в более привилегированной части Новосибирского кладбища. Когда гроб извлекли из земли, удивлению присутствовавших на церемонии не было предела. Тот оказался практически целым: за столько лет дерево, которое по сути должно было превратиться в труху, даже не сгнило. Но впереди родных Савиновой ждал еще один сюрприз. Тело артистки оказалось почти нетронутым временем. Свидетелем чуда стал и священнослужитель Анатолий Новопашный, который рассказал журналистам о том, что Екатерина Федоровна лежала в гробу, как живая, и даже платок на ее голове, венчик и покрывало — все было цело. «Господь сохранил ее прах целиком» — сказал Новопашный. Близкие Савиновой подтвердили, что она отличалась искренней верой в Бога.

Причины нетленности

Однако специалисты утверждают, что никакого чуда здесь нет. По мнению криминалиста Ларисы Рычкаловой, процесс разложения трупа затормозился вследствие естественных причин. В частности большая потеря крови, предшествовавшая смерти актрисы, могла поспособствовать «бальзамированию» тела. Кроме того, сыграли свою роль глубина захоронения и постоянство низких температур, благодаря которым плоть и сохранилась в своем первозданном виде. Но самое главное, как говорит эксперт, в последние годы жизни Савинова регулярно и в больших количествах употребляла определенные сильнодействующие препараты от бруцеллеза, прописанные ей медиками. Именно они и «законсервировали» тело известной артистки на долгие 36 лет.