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Тест: кто вы в метро? 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Подземка в Москве — это целый мир со своими порядками, обычаями и обитателями…
Пребывающие большое количество времени в вагонах метро пассажиры, конечно, непохожи друг на друга. Но если понаблюдать за общим потоком людей, спускающихся под землю, станет отчетливо видно, что всех их (нас) можно разделить на несколько "подвидов". Что уж тут скрывать, некоторые персонажи раздражают окружающих довольно сильно.
Наверняка каждый из вас может подобрать свое собственное определение группам людей, так похоже себя ведущих в вагонах и на станциях. А смогли бы вы охарактеризовать себя? Вдруг вы не замечаете за собой некоторые особенности?
Предлагаем пройти наш тест и проверить, к какой "касте" пассажиров относитесь вы.
Люди , Тесты
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