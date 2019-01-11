Дедушка-боксер не знает, с кем драться

83-летний Василий Маковский занимался спортом в молодости, но некоторое время назад снова вернулся к своему увлечению. Сейчас он пару раз в неделю посещает фитнес-зал и увлекается боксом. По словам Василия, в боксе он видит не драку, а настоящее искусство. Про себя возрастной спортсмен говорит, что таблеток не пьёт и по больницам не ходит. Василию Маковскому очень хочется принять участие в соревнованиях, но есть проблема: ему нужен соперник. Дело в том, что на ринг с ним может выйти боксёр такого же возраста, но желающих пока нет. Василий уверен, что его не свалит даже более молодой противник, однако он не исключает проигрыша, если ему будет противостоять юный и хорошо подготовленный спортсмен.