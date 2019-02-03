История британца, который живет с секс-куклами

Британца Эверарда Куниона вполне можно назвать султаном: в его доме живут девять женщин. Правда, все они — куклы.

62-летний инженер всю свою жизнь был холостяком. Одиночество настолько надоело мужчине, что он решил заполнить пустоту в доме и в душе весьма необычным способом.

Первой в его доме поселилась Ребекка и, по словам британца, с этого момента у него началась новая жизнь. В результате Эверард обзавелся целой компанией подружек в течение нескольких лет.

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Своих кукол Кунион считает членами семьи, называя одних сестрами, а других сестрами. Есть, конечно, и кукла-жена. Но, как признается британец, он не особенно хранит верность своим силиконовым супругам. Так, изначально он неофициально зарегистрировал брак с одной из кукольных красавиц, но через три года перевел ее в статус простой сожительницы, а новой женой назначил ее силиконовую товарку. Через четыре года новая супруга ему надоела и была «разжалована» в сестры. Ее место заняла следующая.

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Кунион утверждает, что не променял бы ни одну свою куклу на живую женщину. Он ухаживает за своими силиконовыми «родственницами», делая им прически, макияж и покупая красивую одежду. Британец утверждает, что только куклы сумели заполнить пустоту в его душе.

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Правда, в конце 2018 года Кунион, видимо, решил сделать попытку наладить отношения с живой женщиной. Объектом его внимания стала бывшая одноклассница, с которой он не виделся почти 50 лет. Мужчина стал буквально преследовать женщину и отправлять ей пугающие послания. В результате та не выдержала и подала на него в суд.

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Попытка Куниона наладить нормальную жизнь успехом не увенчалась. Видимо, британцу придется довольствоваться лишь своими молчаливыми силиконовыми женщинами.