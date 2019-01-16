Музыканты The Cranberries выпустили новую песню

В честь первой годовщины смерти вокалистки группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан музыканты выложили новую песню с ее вокалом «All over now».

Трек войдет в грядущий альбом «In the End», который выйдет 26 апреля этого года. Стоит отметить, что альбом станет последним в истории группы, The Cranberries прекратят существование после его выпуска. В прощальном альбоме будет всего 11 треков, именно столько песен успела записать Долорес за две недели до своей гибели.

Поклонники группы после прослушивания песни писали трогательные комментарии: «Так тяжело слушать ее голос снова. Мое сердце разбито», «Спасибо вам за это! Это честь быть вашим поклонником навсегда!», «Сегодня мы все с Долорес и ее семьей».

Напомним, Долорес ОʼРиордан умерла 15 января 2018 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти послужило сильное алкогольное отравление.