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Музыканты The Cranberries выпустили новую песню 

Рамблер 5 часов назад
В честь первой годовщины смерти вокалистки группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан музыканты выложили новую песню с ее вокалом «All over now».
Трек войдет в грядущий альбом «In the End», который выйдет 26 апреля этого года. Стоит отметить, что альбом станет последним в истории группы, The Cranberries прекратят существование после его выпуска. В прощальном альбоме будет всего 11 треков, именно столько песен успела записать Долорес за две недели до своей гибели.
Поклонники группы после прослушивания песни писали трогательные комментарии: «Так тяжело слушать ее голос снова. Мое сердце разбито», «Спасибо вам за это! Это честь быть вашим поклонником навсегда!», «Сегодня мы все с Долорес и ее семьей».
Напомним, Долорес ОʼРиордан умерла 15 января 2018 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти послужило сильное алкогольное отравление.
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