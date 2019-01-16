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Реальная жизнь арабских жен 

Рамблер 1 час назад
В сентябре 2017 года женщинам Саудовской Аравии разрешили водить автомобили. Это было поистине революционное решение, ведь прежде арабским женщинам вообще мало что было позволено. Впрочем, сейчас в странах Востока появилось уже новое поколение женщин, которое отличается от предыдущих. Но и сегодня, когда феминистки Запада добились почти полного уравнивания в правах с мужчинами, восточным дамам приходится бороться чуть ли не за каждый шаг. Им всё ещё требуется разрешение от мужчины на выход замуж, путешествие, врачебные манипуляции и работу.
Смотрите видео и узнайте подробности жизни арабских жён.
Люди , Безумный мир , Видео , Истории , Места
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