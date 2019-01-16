Реальная жизнь арабских жен

В сентябре 2017 года женщинам Саудовской Аравии разрешили водить автомобили. Это было поистине революционное решение, ведь прежде арабским женщинам вообще мало что было позволено. Впрочем, сейчас в странах Востока появилось уже новое поколение женщин, которое отличается от предыдущих. Но и сегодня, когда феминистки Запада добились почти полного уравнивания в правах с мужчинами, восточным дамам приходится бороться чуть ли не за каждый шаг. Им всё ещё требуется разрешение от мужчины на выход замуж, путешествие, врачебные манипуляции и работу.

Смотрите видео и узнайте подробности жизни арабских жён.