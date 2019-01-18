Пенсионерка устроила заплыв под байкальским льдом

Любовь Борисовна Зозуленко, 77-летняя пенсионерка из Новосибирска, устроила заплыв подо льдом озера Байкал. Пожилая женщина занялась моржеванием всего 8 лет назад, а недавно узнала о традиции рождественских «проныров» и решила непременно принять участие в этом мероприятии. Любовь Борисовна нырнула в одну прорубь, проплыла в сопровождении дайверов 10 метров под байкальским льдом и вынырнула в другой проруби. Другие участники акции встретили отважную бабушку аплодисментами и приветственными криками. После необычного заплыва пенсионерка отметила, что это было лучшее рождество в её жизни.