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Известные люди, инсценировавшие свою смерть 

Рамблер 2 часа назад
Некоторым людям настолько хочется полностью изменить жизнь, что они готовы не просто сменить место жительства, семью или внешность, но и имитировать собственные похороны. Некоторые люди до сих пор не верят в смерть Элвиса Пресли, принцессы Дианы, Майкла Джексона и считают, что знаменитости инсценировали гибель, чтобы скрыться с глаз любопытствующих и наслаждаться спокойно жизнью обычных людей. Однако пока так и не нашлось достоверных доказательств, что эти звёзды не умерли. Зато хорошо известно о других известных персонах, которые действительно изобразили смерть, чтобы начать жизнь с чистого листа.
Люди , Видео , Истории , Майкл Джексон , Элвис Пресли
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