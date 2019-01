Запутанная история старейшего человека на Земле

Жанна Луиза Кальман уже больше 20 лет считается старейшим человеком за всю историю планеты с верифицированными документами, а также единственной, кому удалось прожить дольше 120 лет. Женщина скончалась больше 20 лет назад, но споры о ее статусе до сих пор не утихают: сразу несколько исследователей настаивают, что француженкой много лет притворялась ее дочь. Запутанная история старушки далеко за сотню лет, хвалившейся любовью к шоколаду и сигаретам, — в материале «Ленты.ру»

Любимая теща

Жанна родилась во французской коммуне Арль в феврале 1875 года в буржуазной семье. В 21 год она вышла замуж за своего троюродного брата Фернанда Николя, по совместительству владельца преуспевающего магазина. В браке Жанна не работала ни дня. Она ходила в оперу, каталась на велосипеде и играла в теннис.

Через два года после свадьбы у нее родилась дочь по имени Ивонна Мари Николь. Больше детей у Жанны не было. В 1926 году в 28 лет Ивонна вышла замуж за военного, артиллериста Жозефа Бийо. В том же году она подарила Жанне внука, Фредерика Бийо. Вскоре бабушке пришлось взять заботу о ребенке на себя, его мать через восемь лет скончалась от пневмонии. Смерть Ивонны зафиксировала их старая 70-летняя соседка. На мгновение ей показалось, что на столе лежит не 36-летняя женщина, а ее 59-летняя мать. Мнительной женщине объяснили, что болезнь сильно сказалась на внешности несчастной.

euronews (magyarul) / YouTube

Несмотря на смерть Ивонны, ее муж Жозеф остался жить со свекровью и ребенком и принимал активное участие в воспитании сына. В 1942 году супруг Жанны умер. Когда Жозеф вернулся с фронта, он не стал подыскивать новое место. Согласно данным переписи 1946 года, он жил в соседнем доме от Жанны вместе с Фредериком, тогда уже студентом-медиком. В институте юноша встретил будущую жену, и в 1950 году после их свадьбы Жозеф освободил дом для пары и перебрался к теще. В переписи 1962 года его семейное положение по ошибке сначала указали как «женатый» и только потом исправили на «вдовец». В 1963 году Жанну ждали две потери: сначала умер ее зять, а затем в автокатастрофе разбился внук.

Женщина осталась совсем одна, и в 90 лет заключила сделку с адвокатом Франсуа Раффре. Мужчина должен был выплачивать ей каждый месяц по 2,5 тысячи французских франков, пока она не умрет. Юрист считал, что подписал очень выгодный договор: стоимость квартиры была сопоставима с десятью годами таких выплат, Раффре же думал, что убитая горем старушка едва ли протянет три года. Он ошибался. Жанна прожила еще 32 года. Последние пару лет деньги старушке выплачивала уже вдова горе-дельца.

«Бабушка каждого во Франции»

Столетие Жанна отпраздновала тихо и не пустила к себе журналистов, хотя в том же году городская газета «Провансаль» писала о 95-летии одной из горожанок. Бывший мэр Жак Перро вспоминает, что женщина категорически отказалась от всех торжеств, но в итоге все же согласилась прийти в мэрию за подарком: «Я долго ждал ее в приемной, пока не выяснилось, что одна из сидящих женщин, которой по виду нельзя было дать больше восьмидесяти, и была юбиляром. Мы не сошлись в политических взглядах, но поговорили об общих вещах. Когда она покинула кабинет, я заметил, что у нее походка охотника».

И только в 110 лет Жанну настигла популярность. Ее отправили в дом престарелых после того, как она устроила пожар на кухне во время готовки обеда. Женщина откровенно скучала и с удовольствием рассказывала журналистам, что обожает пить вино, жить не может без сигарет, а за неделю съедает килограмм шоколада, опровергая все мифы о здоровом образе жизни. У нее сохранилось чувство юмора: когда один из журналистов после очередного дня рождения сказал «возможно, до следующего года», она, мило улыбаясь, парировала: «Да ладно вам, вы не так плохо выглядите».

Во многом ее прославили рассказы о встрече с Ван Гогом: именно в Арле прославленный художник отрезал себе мочку уха, поэтому во все круглые даты, связанные с живописцем, в коммуне проводятся мероприятия. Она рассказывала, что помогала в лавке отца, и как-то раз в их магазинчик зашел Ван Гог. Не знавшая о нем ничего Жанна отказалась обслужить художника, он показался ей подозрительным, грязным и недружелюбным. «Он был страшен как смертный грех, имел мерзкий нрав, и от него пахло выпивкой», — признавалась она в интервью. Другим журналистам она заявила, что художнику ее представил супруг. Однако в 13 лет они еще не были обручены. Также сохранились свидетельства, что у ее отца никогда не было лавки, он работал успешным судовладельцем. Однако магазин был у отца ее мужа, возможно, супруг и поделился с ней этой историей, а старушка просто немного привирала.

В 1997 году она скончалась, об этом написали все французские газеты. Ее провозгласили «Арлеанской девой», а президент страны Жак Ширак заявил, что Жанна была «бабушкой каждого из нас, французов».

И дочь, и мать

Продолжительность жизни Жанны не может не восхищать — ближайшая «конкурентка» умерла, будучи моложе француженки на три года. Вслед за ними в первой десятке дольше всего проживших на Земле людей следуют умершие в 117 лет старушки. Примечательна француженка и тем, что дольше всех долгожителей мира обладала статусом «самого старого из ныне живущих людей на Земле». Она удерживала его в течение шести лет и шести месяцев. Обычно получающие этот статус старики умирают в течение года.

История Жанны не раз вызывала подозрения у геронтологов. В 2001 году ученый Том Кирквуд в книге Time of Our Lives: The Science of Human Aging предположил, что много лет Жанной притворялась ее дочь Ивонна. В 2007 году французский автор Жан-Пьер Даниэль в книге L'assurance et ses secrets: tout ce que votre assureur ne vous a jamais dit предположил, что страховые агенты узнали правду о Жанне-Ивонне, но предпочли ее скрыть, так как женщина широко прославилась во всем мире и воспринималась согражданами как «достояние страны».

В мае 2018 года врач-гериатр Валерий Новоселов, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ , заявил, что на фото— и видеоматериалах Жанна Кальман не выглядит на свой возраст. Он тридцать лет занимается проблемами старения, и объяснял журналистам, что в 110 лет женщина выглядела на 90, и для специалиста разница во внешности очевидна. Он добавил, что у него нет доступа к биологическим образцам, поэтому он не может утверждать наверняка.

Researchgate.net

Однако ученый поделился теорией со знакомым, молодым математиком Николаем Заком. Тот очень сильно увлекся темой, изучил все доступные источники и написал 26-страничный доклад, в котором перечислил доказательства того, что Ивонна выдавала себя за Жанну с 1934 года. По его мнению, тогда на самом деле умерла не дочь, а мать, и ей было всего лишь 59 лет. Родственники на общем совете якобы решили начать выдавать Ивонну за Жанну, чтобы избежать выплаты налога на наследство. Это разорило бы молодую семью, в 1931 году им уже пришлось выплатить налог за наследство матери и свекрови Жанны. Также, по его словам, Фредерик, внук Жанны и сын Ивонны, называл бабушку «mamzanne» — «мама Жан». Имена Жанна и Ивонна оба происходят от имени Иоанна.

Зак ссылается также на необычное сходство снимков молодой Ивонны и старой «Жанны» и обнаруживает, что на них совпадает даже фиброма на носу. Снимки же юной Жанны выглядят совсем иначе, на что обращали внимание даже пользователи сети, ведущие собственное расследование. Также во всех когнитивных тестах в доме престарелых женщина показывала результаты, присущие людям, достигшим 80-90 лет.

Жан-Мари Робин, директор исследований французского Национального института здоровья и медицинских исследований, назвал его версию «шаткой, ни на чем не основанной и смехотворной». По его словам, семью отлично знали в свете, поэтому всем жителям города пришлось бы поддерживать обман, а это невозможно. На это Зак парировал, что в последние годы жизни Жанна увлеклась охотой, увлечение подхватила и ее дочь. Из-за этого женщины постоянно проводили время в лесах и не особо участвовали в светской жизни. К тому же Арль — очень крупная коммуна, в 1875 году в ней жили 24 тысячи человек. На другой аргумент Робина о том, что Жанна называла такие подробности, которые не могла знать Ивонна, вроде имен учителей и прислуги в доме, математик отмечал, что как-то раз старушка призналась, что в школу ее водила домработница Марта Фуссон. Такая женщина действительно жила в их доме, но была на десять лет младше Жанны, а значит, могла водить на уроки только ее дочь.

Бельгийский демограф Мишель Пулен похвалил доклад Зака и назвал его «детализированным». В статье издания Le Parisien анонимный источник из министерства финансов заявил журналистам о деле Жанны следующее: «Можно сказать, что мы видели разные документы, но предпочли не обратить на них внимания».

Доказать, прав Зак или нет, может только эксгумация тел матери и дочери, на что французские власти, скорее всего, никогда не согласятся. Генетик Сол Ньюман видит основную проблему в том, что человечество пока так и не научилось определять возраст людей не на основе документов, а с помощью биологического анализа. «Результаты нельзя было бы подделать, случайно перепутать или присвоить себе», — уверен он. Геронтолог Крейг Этвуд добавил, что биологический анализ, возможно, помог бы бороться со старением или хотя бы лучше его понять. Что касается случая Жанны-Ивонны, ученому все равно, врала женщина или нет. «Я не уверен, что это хоть как-то поможет нам раскрыть секреты долголетия», — заявил он.