Люди, которые изуродовали себя и стали известны

Все мы хотя бы раз видели фотографии этих странных людей в интернете. Рассказываем, что и зачем они с собой сделали.

Александр Шпак

@sashashpakofficial

Александр Шпак стал известен еще в те времена, когда он был обычным бодибилдером. Как он сам заявил в одном из своих блогов, ему было этого мало, и он решил удивить своих подписчиков необычной внешностью. Сначала он заполнил свое тело татуировками (сейчас они занимают около 90% его тела), а затем вставил себе силиконовые имплантаты в грудь и ягодицы. На этом его преображение не закончилось: Александр увеличил губы и нарастил клыки. Всего он сделал более 15 пластических операций. Сейчас он зарабатывает на своих блогах в Instagram и Youtube, рассказывая о путешествиях и тренировках вместе со своей женой Масей Шпак (Ириной Мещанской).

Кирилл Терешин (руки-базуки)

@ruki_bazuki_official

22-летний Кирилл Терешин из Пятигорска, более известный в интернете как «руки-базуки» прославился в 2017 году из-за необычного телосложения. Дело в том, что его руки выглядят, как у бодибилдера и не пропорциональны его телу. Виной всему самостоятельные инъекции синтола. Бешеная популярность в сети привела Кирилла на «Пусть говорят» и «Жить здорово», а сюжеты о нем появляются в новостных эфирах до сих пор. Уже несколько раз звезда интернета жаловался на плохое самочувствие, сильные отеки и высокую температуру, но ни врачи, ни армия фанатов не могут отговорить его от инъекций синтола. И даже операция по вставке имплантатов в руки и икры не остановила его — сейчас он продолжает увеличивать себе плечи и периодически появляется на публике с макияжем и в парике.

Наталия Кузнецова (Амазонка)

@nataliya.amazonka

Наталия Кузнецова, в отличие от других героев, привела себя в форму без хирургических вмешательств, но признается, что не обошлось без допинга. Все внимание приковано к телу спортсменки, ведь ей сможет позавидовать любой спортсмен. Сейчас она является профессиональным бодибилдером и даже выступает в Большом театре, а в 2014 году стала мировой рекордсменкой в жиме штанги из позиции лежа (150 кг). После того, как ее подписчики в Instagram начали расти, Наталия увеличила губы и уменьшила нос. Бодибилдерша продолжает наращивать мышцы и участвовать в соревнованиях. Сама она заявила, что хочет побить свой же мировой рекорд и продолжает над этим работать.

Валерия Лукьянова

@valeria_lukyanova21

Валерию называют еще одной Одесской Барби, потому что при первом взгляде на девушку трудно отличить ее от знаменитой куклы. Подписчики считают, что тонкая талия, большие глаза, пухлые губы и маленький нос — результаты хирургических вмешательств, но сама интернет-звезда это опровергает. Некоторые знакомые Валерии также утверждают, что она просто злоупотребляет фотошопом, так как ее внешность на фотографиях сильно отличается от того, как она выглядит в жизни. Сейчас она работает моделью и ведет свой блог в Instagram и Youtube.