Назад в прошлое: люди, которые решили испытать себя

Вы когда-нибудь задумывались о том, сможете ли насовсем отказаться от современных технологий, еды или денег? Есть люди, которые решили провести над собой эксперимент и поставить себя в непривычные для жизни условия.

Вот, что из этого вышло.

Диета без калорий

Когда Фредрик Хелзел был подростком, он учился в Чикагском университете и часто ставил эксперименты. В одном из экспериментов он сел на диету, в которой главное условие — есть продукты без калорий. За такие продукты он принял кукурузные початки, ствол бананов, опилки, асбест, целлюлозу и свой любимый десерт — хирургическую вату.

Целью Фредрика была проверка, как быстро такие продукты выйдут из него. Он выяснил, что серебряным объектам требуется 8 часов, тогда как стеклянным шарам все 40 часов. После этой диеты Хелзел выглядел бледным, худым, с кругами под глазами и выступающим кадыком. К сожалению, он не стал профессором, а остался ассистентом в области физиологии.

Назад в прошлое

Съемки фильма о физике Льве Ландау прошли не как обычные съемки. 400 актеров пробыли на время съемок в полной изоляции от внешнего мира в режиме Советского Союза. Они подготовили декорации, устройства и технику тех времен, одежду, быт и даже манеру речи.

Сами съемки заняли 3 года, а в это время актеры не пользовались гаджетами, интернетом и прочими радостями жизни. За время съемок актеры по-настоящему вжились в роль, а на свет появилось 14 детей.

Жизнь без денег

Психотерапевт и врач Хайдемари Швемер поставила над собой эксперимент, в котором полностью исключила деньги из своей жизни. Она создала фонд «Давай и бери», в котором каждый мог предоставить товар или услугу в системе обмена.

Хайдемари прожила без денег на протяжении почти 20-ти лет. Все необходимое она получала из фонда, а сама бралась за любые обязанности в обмен на товары. Женщина выгуливала собак, убиралась, ухаживала за садом, а ей платили услугами или товарами. По окончанию эксперимента Хайдемари выпустила книгу о собственной жизни.