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Отшельник 30 лет живёт в тайге 

Рамблер 1 час назад
Отшельник Тимофей Меньшиков становится новым героем соцсетей. Мужчина уже больше 30 лет живёт в тайге. Он охотится и занимается рыбной ловлей, чтобы добыть пропитание. Ещё подростком Тимофей вместе с братом и сёстрами осиротел. После окончания школы молодой человек отправился на службу в армию, а когда вернулся родственников в посёлке не нашёл. Тогда-то он и принял решение обосноваться в тайге на берегу реки. Видео, в котором рассказывается о таёжном отшельнике, уже собрало почти миллион просмотров. Часть комментаторов пишут о трудностях, которые каждодневно приходится преодолевать Тимофею, другие же завидуют свободе и независимости мужчины.
Люди , Безумный мир , Видео , Места
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