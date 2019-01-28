Женщина родила близнецов от двух разных мужчин

Впервые в Великобритании в однополой семье появились близнецы от двух разных отцов. Это стало возможно после того, как оба мужчины смогли оплодотворить яйцеклетки суррогатной матери. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Колдер и Александра Берни Эдвардс, так назвали близнецов, на самом деле являются сводными братом и сестрой. Несмотря на то, что они родились в одно и то же время у одной женщины, отцовство у них разное. Хотя официально они все равно будут считаться близнецами.

Meg Seroski-Stone/Facebook

Близнецы родились у лондонской гей-пары Саймона и Грэма через суррогатную мать, 32-летнюю Мэг Стоун, с которой они познакомились в Канаде. Мужчинам удалось оплодотворить две яйцеклетки, после чего они были помещены в матку суррогатной матери.

43-летний Саймон поделился эмоциями: «Это действительно удивительный случай, что Грэм и я смогли оба стать отцами одному из наших детей. Мэг проделала потрясающую работу — она была беременна от двух мужчин одновременно. Именно благодаря чуду ЭКО мы смогли осуществить нашу мечту».

Graeme Berney-Edwards/Facebook

Мужчины рассказали, что они долго не могли найти претендентку на роль суррогатной матери в Великобритании и отправились на поиски в Канаду, где и познакомились с Мэг. На тот момент у Мэг уже была своя семья — двое сыновей — 12-летний Джеффри и пятилетний Макс.

Мег сказала, что она быстро решилась помочь Саймону и Грэму: "Когда я увидела их профиль на сайте суррогатного материнства и подумала, что у них прекрасные улыбки”. Перед тем, как начать поиски, Саймон и Грэм долго думали над тем, кто из них станет биологическим отцом детям. После долгих размышлений и консультаций, они поняли, что оба имеют право на отцовство. А после того, как лечащий доктор подтвердил возможность задуманного, мужчины были ошеломлены.

Во время беременности они заботились о Мэг и были в курсе ее состояния здоровья, а малыши родились здоровыми и похожими на своих отцов.