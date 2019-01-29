Как дочь священника стала министром культуры Швеции

Швеция подарила миру Астрид Линдгрен и Карлсона, "Аббу", "Икею" , минималистичный скандинавский дизайн, а теперь еще удивила новым министром культуры. Аманда Линд совершенно не похожа на строгую чиновницу, и этим прекрасна. Неформальный внешний вид, дреды, лучезарная улыбка — то, что замечаешь моментально. Но Аманда хранит еще множество секретов. Каких? Узнавал журналист-международник Константин Волков

История знает немало примеров, когда дочери священников (почему-то именно дочери, сыновья меньше) оказывались весьма экстравагантными особами, далекими от добродетели смирения. Вспомнить хотя бы Хюррем-Роксалану, жену османского султана Сулеймана Великолепного. Когда-то дочь священника из украинского Рогатина Анастасия Лисовская, она стала одной из самых влиятельных женщин в истории. Конечно, новая министр культуры и демократии Швеции Аманда Линд — не Роксалана, по крайней мере пока, но умения подать себя этой дочери священника из шведской глубинки не занимать. А за нестандартной внешностью прячется волевой целеустремленный человек, поставивший себе большие цели. Во времена Чингиз-хана монголы называли таких «людьми длинной воли».

Но это это заметно не сразу, конечно, в первую очередь привлекают внимание ее волосы. 38-летняя министр, мать двоих сыновей, носит дреды, как Боб Марли. Недоброжелатели не упустили, разумеется, случая пошутить про «вшивый домик». Прическа стала и главной темой в большинстве интервью с новым главой культурного ведомства. «А почему вы выбрали такой необычный стиль»? Ответ короткий: «Мне просто так нравится, я ношу их с 20 лет и привыкла».

«Перестаньте ее критиковать, — шутят многие шведы. — Мы с нетерпением ждем появления хиппи в качестве министра культуры. Представьте, каким замечательным местом станет Минкульт — благовония, очистка чакр, массаж, тонны марихуаны».

Линд действительно призналась, что пробовала марихуану, когда ей было 20 лет. Правда, про открытие чакр или массаж она ничего не говорила. Также говорят, что Линд совсем не пользуется декоративной косметикой. Ничего удивительного тут нет. Современный европейский либерал, сторонник равноправия и общечеловеческих ценностей и не должен использовать все эти пережитки. Однако, судя по некоторым фотографиям в Инстаграме, Линд использует, как минимум, губную помаду. Яркий рот на бледном лице северянки — девушка знает толк в самоподаче.

Она еще и одевается почти как растаман в ожидании прихода Великого Джа — в яркие майки и модные мешковатые штаны, на шее пацифистские фенечки, на запястьях кожаные браслеты. Кстати, Джа — усеченная форма имени Яхве, так в Ветхом Завете называют Господа Бога. Все же наличие священников в роду редко проходит бесследно, по крайней мере на подсознательном уровне.

Подать себя публике у Линд получилось изумительно. Кто бы заметил смену министра культуры в Швеции? Тогда как Аманду обсуждает весь мир. Карьера Линд (в девичестве Йоханссон) складывалась довольно типично для современного европейского левого, но куда успешнее, чем у большинства мальчиков и девочек, желающих спасти человечество. Она родилась в многодетной семье священника. В семье, по ее словам, всегда играла роль «старшей сестры». Несмотря на отца-священника, христианкой себя не считает, скорее, придерживается взглядов из разряда «что-то такое есть». «Я чувствую, что все в целом связано, и такой подход сочетается с „зеленой“ идеологией», — говорит она.

В 19 лет Линд вступила в шведскую Партию зеленых, которая с 1994 года постоянно присутствует в парламенте, а с 2014 года входит в правящую коалицию, обладая шестью министерскими портфелями. Как описала партию одна из ее лидеров Мария Веттерстранд, это «естественное пристанище для социал-либералов и либертарных экономистов с зеленым мышлением». Зеленые требуют большего внимания к изменениям климата, остановить атомные станции, развивать альтернативную энергетику, а также выступают за выход из Евросоюза через общешведский референдум. Плюс терпимость к мигрантам, выхаживание детей, родившихся на четвертом месяце и так далее.

В 22 года Линд с ее миловидной внешностью и стремлением защитить окружающую среду и социальную справедливость, становится членом городского совета города Умео с населением 115 тысяч, что по шведским меркам немало. В 2010 году возглавила отделение зеленых в небольшом городке Хернесанд. Это, конечно, не университетский Умео, но зато Линд там руководила, а не просто имела право голоса, как в городском совете. Там же, в Хернесанде, она стала активно поддерживать ЛГБТ-парады (посмотрите на зонт на первой фотографии) — тоже вполне в духе леваков и большой плюс для карьеры. Ездить она предпочитает, конечно же, на велосипеде, «это удобно и экологично».

С 2016 года Линд — секретарь Партии зеленых. Все такая же, веселая, с дредами и фенечками, она успела за прошедшие годы окончить факультет психологии и даже поработать пару лет детским и подростковым психологом. Вероятно, дети охотно шли с ней на контакт, даже на снимках видно, что Линд веселая, умная и неформальная, такая не будет давить на подростков авторитетом, а поймет и посочувствует. У нее самой двое сыновей в браке с режиссером Бьерном Оле Линдом, у которого тоже весьма авангардная прическа. Кроме того, она изучала пару лет альтернативную медицину, в основном восточные практики — аюрведу, иглоукалывание, фитотерапию. Похоже, Аманда успела получить представление обо всем наборе современного интеллигента, ищущего себя.

Провокативные японские танцы буто, игра на трубе диджериду — духовом инструменте австралийских аборигенов, саамские обряды, средневековая история — все в этом списке. Теперь шведы с интересом ждут, как она применит свой багаж знаний на практике.

«Я хочу, чтобы у каждого по всей стране был доступ к культуре, хочу работать над обеспечением демократии и укреплением независимости журналистских расследований. Я также намерена уделить приоритетное внимание национальным меньшинствам в Швеции», — сказала она в приветственной речи, когда ее назначили на нынешний пост. Интересный штрих — Линд не колебалась, когда ей предложили кресло министра.

«Да, я сразу согласилась, — рассказала она в интервью шведскому изданию Expressen. — Меня увлекает эта работа». Иными словами — она знает чего хочет, и неформальный вид –только камуфляж для далеко идущих планов дочери священника. Мы ее еще увидим во главе Швеции.