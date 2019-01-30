Почему умер Македонский: шокирующая версия ученых

Споры о причинах гибели известного на весь мир полководца не утихают на протяжении последних двух тысяч лет.

Александр Македонский мог страдать от неврологического заболевания, которое привело к параличу. Обездвиженного полководца посчитали мертвым и похоронили живым.

Этот страшный факт подтверждает и то, что тело Великого царя Македонии оставалось нетленным в течении недели после смерти, сообщает сайт « Комсомольской правды ».

К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали свидетельства древнегреческого писателя и философа Плутарха. Он изложил их в своем труде «Сравнительные жизнеописания», в котором воссозданы образы выдающихся деятелей древней Греции и Рима.

Александр Македонский скоропостижно скончался в Вавилоне 10 июня 323 года до нашей эры. Военачальник подчинивший себе половину мира немного не дожил до 33 лет.

Подлинная причина смерти Александра Македонского до си пор не известна. Историки оспаривают несколько версий от убийства до алкоголизма.

В числе предположений целый список инфекционных заболеваний, от которых мог скончаться молодой мужчина.