Что отец Нобеля сделал для Российской империи

В современном мире фамилия Нобель в первую очередь ассоциируется с одноименной премией, ежегодно вручаемой в различных номинациях. Тем не менее, в российской истории известно несколько человек из семьи Нобелей, имевших в царской России разветвленный процветающий бизнес, национализированный после революции.

Банкрот, ставший миллионером

Самое удивительное состоит в том, что Нобелевская премия, могла бы не появиться вовсе, если бы не бизнес отца ее основателя в Российской империи. Эммануил Нобель, создавший впоследствии крупную промышленную империю, родился в 1801 году. После неудачной службы юнгой в шведском торговом флоте, молодой человек решил создать собственную строительную компанию. Однако довольно быстро его дела пришли в упадок. Чтобы избежать долговой тюрьмы Эммануил Нобель захватив с собой жену и троих детей, мигрирует из Швеции в Российскую Империю. В России предприимчивый швед открывает механическую мастерскую, которая таинственным образом получив крупные военные заказы, быстро вырастает в преуспевающий механический завод. В это время Эммануил Нобель создает проект морской мины и предлагает приобрести патент Военному министерству Российской Империи. После удачных испытаний, на которых присутствует Николай I, сделка состоялась. В 1842 году правительство России выкупило у Эммануила Нобеля патент на производство мин, выплатив ему крупную сумму, составившую 25 тысяч рублей серебром. На полученные средства Нобель открывает новую компанию «Нобель и сыновья», специализирующуюся уже исключительно на производстве вооружений для Российской армии. Заказы, полученные фирмой во время Крымской войны, позволили Нобелям несказанно разбогатеть. Но в 1859 году основатель компании возвращается в Швецию, оставив успешный бизнес в России одному из своих сыновей Людвигу Нобелю.

Семейный бизнес

Взяв дело в свои руки, Людвиг Нобель на средства компании финансирует создание Русского технического общества, строит оружейный завод в Ижевске, учреждает «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», активно инвестирует крупные средства в научные исследования, выплачивая щедрые стипендии наиболее успешным студентам. После его смерти в 1888 году обширная финансово-промышленная империя Нобелей по наследству переходит к его брату Роберту Нобелю. С этого момента основное внимание семьи Нобелей сосредотачивается на развитии нефтяного сектора обширной промышленной империи Нобелей. Старанием клана Нобелей в России были созданы первые в мире нефтяные цистерны и нефтеналивные танкеры. Даже нефтепровод — изобретение Нобелей. Уделяя повышенное внимание жизни своих сотрудников, под Баку Нобели построили собственный благоустроенный городок для работников их компании, участвовавших в нефтяном бизнесе. Здесь было все необходимое для жизни: красивые здания, электричество, собственный опреснитель воды, больница и первый в городе телефон. Военный бизнес Нобелей также процветал: был изобретен динамит и металлический капсюль для патрона. Сложно переоценить заслуги клана Нобелей для развития промышленности, науки и обороноспособности России. Но, увы, все закончилось после революции 1917 года. В июне 1918 года советские власти опубликовали декрет о национализации предприятий нефтяной промышленности, конфисковав обширную промышленную империю семьи Нобелей в пользу советского государства. Самим Нобелям позволили беспрепятственно покинуть Россию, вернувшись в Швецию, родину их предков.