Что стало с матерью Павлика Морозова

На самом деле жители Герасимовки семью Морозовых никогда не жаловали. А после суда над отцом известного пионера, давшим показания против родителя, Морозовым вообще пришлось несладко. Как известно, с самим Павликом, а заодно и с его братом Федором односельчане расправились крайне жестоко. После трагедии матери героя пришлось навсегда покинуть родные края.

Месть не Павлику, а его матери

Как утверждает доктор философских наук, профессор и автор книги «Философия и психология политики» Василий Пивоев, вопреки известной легенде Павлик Морозов никогда не написал на отца ни одного доноса. Как следует из сохранившихся материалов дела, Павел лишь подтвердил слова своей матери Татьяны Семеновны о том, что Морозов-старший присваивал себе имущество раскулаченных сограждан. Версию о доносительстве Пивоев считает исключительно плодом воображения журналистов Солоненка, Губарева и Смирнова.

По мнению Пивовева, убили мальчика вовсе не за показания, которые он дал суду. Дело в том, что юный пионер помогал следствию искать спрятанный односельчанами хлеб. И это понравилось далеко не всем. Кроме того, расправа над ребенком, учиненная в том числе его родным дедом, крестным отцом и двоюродным братом, была направлена на мать Павла. Бабушка, заманившая пионера и его брата Федора в лес, где те и встретили свою смерть, сказала тогда Татьяне Семеновне: «Мы тебе наделали мяса, а ты теперь его ешь!» Откровенно говоря, Татьяну Морозову родственники мужа терпеть не могли, а ее детей они называли не иначе как «щенками».

Переезд в Крым

Понятно, что после убийства сыновей оставаться в родной Герасимовке Татьяне Семеновне Морозовой было опасно. От страха перед односельчанами и родственниками бывшего мужа женщина все чаще стала прикладываться к бутылке. Однако к тому моменту личность Павлика уже была настолько растиражирована, что пионеру посвящали отдельные книги. Так, в 1933 году Павел Соломеин, тоже, кстати говоря, журналист, написал одно из первых произведений о Морозове «В кулацком гнезде». Именно поэтому матери новоиспеченного героя следовало вести себя подобающе.

В 1939 году не без помощи и содействия советских властей Татьяну Семеновну переселили в Крым, в город Алупку, который по сути являлся правительственным курортом тех лет. Морозовой выделили дом и пожизненную пенсию. Так что до конца своих дней мать героя ни в чем не нуждалась. Более того, она регулярно получала подарки от «почитателей» из-за рубежа. Все это, по словам соседей Морозовой, та успешно сбывала, то есть по сути занималась запрещенной в то время спекуляцией.

Санатории, пенсия и недоступная заграница

Но Татьяна Семеновна все равно была недовольна: ее не выпускали за границу, где ей очень хотелось побывать. Сотни приглашений от иностранных журналистов пылились без дела. Только через много лет Морозова случайно узнала о том, что сотрудники госбезопасности сообщали страждущим гражданам капстран о том, что мать пионера-героя серьезно больна и передвигаться самостоятельно не может. Хотя эта отговорка, безусловно, не соответствовала действительности. Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие серьезных заболеваний, Татьяна Семеновна регулярно выезжала в лучшие санатории страны, причем абсолютно бесплатно. Морозова вообще колесила по всему Союзу, рассказывая пионерам о подвиге своего сына. Без внимания ее не оставляли ни специалисты в сфере образования, ни представители властей, ни деятели культуры. В ее крымском доме бывали известные писатели, поэты, композиторы.

Какая она была?

Жители Алупки с удивлением наблюдали за высокопоставленными гостями Морозовой. Дело в том, что соседи с Татьяной Семеновной не ладили. Они запомнили ее злобной, неразговорчивой и грубой. Аналогичного мнения о матери Павлика придерживался и журналист Михаил Лезинский, которому удалось побеседовать с Морозовой. По словам Лезинского, во время интервью она употребляла спиртное и твердила давно заученную историю сына, подготовленную отделом пропаганды. До того, как в прессе появились первые заметки, разоблачающие подвиг Павлика Морозова, Татьяна Семеновна не дожила. Газеты запестрели подобного рода материалами только в конце 80-х, а Морозова скончалась еще в 1983 году. Похоронили ее там же в Алупке.