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«Били палками»: британка о тюрьме в Египте 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Британская туристка, 34-летняя Лора Пламмер, которая провела 14 месяцев в тюрьме в Каире из-за провоза запрещенных обезболивающих лекарств, смогла вернуться в Великобританию, сообщает Daily Mail.
Лора была арестована, когда прилетела в Хургаду: пограничники обнаружили в ее багаже ​​290 запрещенных таблеток — это были обезболивающие препараты, которые она везла своему египетскому партнеру Омару Кабу.
Она рассказала, что сумку с лекарствами ей дала подруга, а сама Лора даже не знала, что внутри, и что это средство запрещено в Египте. "Мне дали сумку, но я в нее не заглядывала", — сказала она.
Также Лора сообщила, в каких ужасных условиях ей приходилось жить в тюрьмах Каира и Хургады. Она рассказывает, что была свидетелем, как девушек били палками, ей самой приходилось спать возле туалета на полу, так как на 200 заключенных было 84 кровати.
На вопрос, планирует ли она вернуться в Египет, она ответила: "Прямо сейчас? Точно нет".
СМИ сообщали, что британскую туристку приговорили к трем годам лишения свободы. Но, спустя 14 месяцев заключения, ее выпустили после обращения за досрочным освобождением.
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Люди , Ближний Восток , В мире
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