Дмитрий Быстролетов: аристократ советской разведки

Среди разведок крупнейших держав планеты представители отечественных спецслужб занимают одно из лидирующих мест в мире.

При этом самыми трудными, но в то же время наиболее плодотворными стали 1920-е -1930 — е годы, кода разведка Советской России только поднималась на ноги. Среди гениев разведки той поры можно отметить Дмитрия Быстролетова, впоследствии ставшего настоящей легендой советских спецслужб.

Аристократ разведки

Среди нелегальных разведчиков, трудившихся за границей в первые десятилетия, двадцатого века Дмитрия Быстролетова по праву считают настоящим аристократом. Предположительно он был незаконнорожденным сыном графа Александра Николаевича Толстого, брата известного писателя.

В юности несостоявшийся граф жил в Санкт-Петербурге и получил великолепное образование. После революции Дмитрий Быстролетов оказался в эмиграции, где держался в стороне, как от белоэмигрантов, так и от эмиссаров Советской России.

Тем не менее, в 1923 году юноша поступил в университет Праги, получил советский паспорт и вступил в общественную организацию «Союз студентов — граждан СССР». Вскоре активного студента подметил резидент иностранного отдела ОГПУ в Праге.

Дмитрий легко пошел на контакт, охотно поставляя информацию по линии технической и экономической разведки. В апреле 1925 года в качестве делегата Всесоюзной конференции пролетарского студенчества Дмитрий посетил Москву, где встретился с одним из основателей советской разведки Артузовым. Потенциальный разведчик и его будущий шеф сразу понравились друг другу. Тем более, что Дмитрий великолепно знал несколько языков и мог легко сыграть героя-любовника, добывая интересующую советские спецслужбы информацию.

Прага: практика начинающего разведчика

Весной 1927 года Дмитрий Быстролетов получил из Центра первое по-настоящему серьезное задание. Ему было поручено завербовать сотрудника посольства Германии в Праге, работавшего простым истопником. Несмотря на свою рабочую профессию этот человек был очень ценен, поскольку регулярно привлекался немецкими дипломатами для сожжения секретной документации. Дмитрий прикинулся имеющим немецкие корни эмигрантом из Прибалтики, и вскоре стал истопнику ближайшими приятелем.

Однажды во время застолья истопник пожаловался своему новому другу на тяжелую работу по уничтожению секретных документов, которые отвратительно горят. В ответ Дмитрий предложил приобрести документы, предназначенные для сожжения, щедро заплатив за них. Через несколько дней в распоряжении разведчика оказалась целая пачка документов со слегка обугленными краями. Начальство в Москве было в восторге. В рамках следующего задания красавец-нелегал должен был получить шифры французского Министерства иностранных дел.

Задача, практически, не выполнимая. Но только не для русского разведчика. Дмитрий Быстролетов элегантно соблазнил 29-летнюю секретаршу из французского посольства в Чехословакии. Дело шло к свадьбе. Однако перед походом в ЗАГС, жених поставил влюбленной француженке условие. В качестве доверия и взаимной любви она должна была хотя бы на пару часов вынести ему из посольства книгу с шифрами. Девушка согласилась. Однако, получив желаемое, идти под венец Дмитрий, разумеется, раздумал.

Тяжелая работа

Примечательно, что когда разведчик сам всерьез влюбился в чешку по имени Милена, ему пришлось завербовать свою невесту, а затем рассказать ей, что его, как и ее ждут «поддельные романы» для получения необходимой Москве информации.

Женщина согласилась, но скандалы по этому поводу между супругами возникали не раз. Особенно Дмитрий ревновал жену к полковнику Генерального штаба Италии, у которого Милена должна была путем обольщения добыть шифры итальянского Генерального штаба.

В 1930-е годы Дмитрий с женой переехали в Берлин, где мужчина возглавил группу агентов по охоте за секретами других стран. Особенно показательной стала операция, во время которой Дмитрий, представившись венгерским графом, выманил сведения у любившего выпить и покутить шифровальщика британского МИДа . Причем, чтобы источник информации неожиданно не иссяк, разведчик соблазнил жену британского шифровальщика, продолжая получать интересующую его информацию, даже когда общение с мужем женщины прервалось.

За годы работы группа нелегальных разведчиков под руководством Быстролетова предоставила Центру в Москве шифры Министерств иностранных дел Австрии, Швейцарии, Финляндии, Турции и даже контролировала личную переписку Адольфа Гитлера с Бенито Муссолини

В 1937 году Дмитрий Быстролетов по собственной инициативе опрометчиво вернулся в СССР, чтобы хоть немного отдохнуть от своей разведывательной деятельности и постоянной смены обличий. В 1938 году Быстролетова арестовали, предъявив обвинение в связях с английской разведкой. На свободу бывший разведчик, столько сделавший для своей страны, вышел только в 1954 году. Оставшиеся годы жизни он посвятил литературному труду.