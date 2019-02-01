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Дрейк оставил в «Макдоналдсе» $20 000 на чай 

News.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Рэп-исполнитель Дрейк в качестве чаевых оставил двум сотрудницам заведения быстрого питания по $10 тыс. в качестве чаевых. Музыкант купил только бутерброд.
Подарок девушкам он отдал наличными, передаёт The Sun.
Пользователь Twitter под псевдонимом AJ опубликовал на своей странице фотографию рэпера в общепите. На изображении он в окружении двух личных охранников общается с работницей «Макдональдса».
Ранее News.ru сообщал, что канадский рэпер Дрейк выразил желание приобрести клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Судя по всему, 31-летний музыкант нацелился на «Торонто».
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