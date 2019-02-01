Дрейк оставил в «Макдоналдсе» $20 000 на чай

Рэп-исполнитель Дрейк в качестве чаевых оставил двум сотрудницам заведения быстрого питания по $10 тыс. в качестве чаевых. Музыкант купил только бутерброд.

Подарок девушкам он отдал наличными, передаёт The Sun.

pic.twitter.com/tu1IR8jZ2M— AJ 🌹 (@imajnoel) 26 января 2019 г. Пользователь Twitter под псевдонимом AJ опубликовал на своей странице фотографию рэпера в общепите. На изображении он в окружении двух личных охранников общается с работницей «Макдональдса»

Ранее News.ru сообщал, что канадский рэпер Дрейк выразил желание приобрести клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Судя по всему, 31-летний музыкант нацелился на «Торонто».