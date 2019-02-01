Стюардессы, совершившие подвиг во имя жизни людей

Очень часто работу стюардессы слишком романтизируют: дальние страны, знакомство с людьми, хорошее настроение, идеальная униформа. Но не каждому придет в голову, что эта профессия еще и опасная. И дело не в том, что приходится летать над облаками. Чаще всего опасность исходит от пассажиров.

О героических бортпроводницах, сумевших не растеряться в трудной ситуации и исполнить свой долг до конца, даже ценой собственной жизни, — далее в обзоре.

Нирья Бганот

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23-летняя стюардесса из Индии Нирья (Нирджа) Бганот пожертвовала своей жизнью, спасая 360 пассажиров. Это случилось в пакистанском городе Карачи. Самолет PAN AM 73 захватили радикально настроенные исламисты. Стюардесса не растерялась и сумела тут же предупредить пилотов. Они эвакуировались через аварийный люк, чтобы самолет нельзя было поднять в воздух.

Сама же Нирья осталась в салоне самолета. Террористы потребовали принести паспорта всех пассажиров, чтобы казнить американцев. Отважная стюардесса спрятала документы людей, имевших гражданство США, в мусоропроводе и под сиденьями. Благодаря этому они остались живы.

Когда пакистанская полиция приступила к штурму, а террористы начали отстреливаться, Нирья сумела самостоятельно эвакуировать пассажиров из самолета. Она уже хотела сама выбираться, но в последний момент увидела в салоне еще трех детей, спрятавшихся под сиденьями. Пока стюардесса выводила детей, исламисты заметили их и стали стрелять. Девушка закрыла малышей собой и получила смертельные ранения. Из последних сил она вывела детей из самолета, а затем скончалась.

Надежда Курченко

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15 октября 1970 года своей жизнью поплатилась 19-летняя стюардесса Надежда Курченко, пытаясь помешать террористам захватить самолет. Самолет Ан-24, в котором находилась Надежда, следовал рейсом Батуми — Сухуми.

Весь полет должен был занять всего полчаса. На 5-й минуте после взлета один из пассажиров вызвал стюардессу к себе, сунул ей в руку конверт и потребовал отнести его командиру. То ли Надя на него неприязненно посмотрела, то ли у мужчины не хватило выдержки, но через пару секунд он ринулся за ней. Девушка поняла, что происходит что-то неладное, и тут же захлопнула дверь каюты пилотов, преградив собой путь.

Террорист не ожидал такого отпора и попытался оттолкнуть юную проводницу, но она стала отчаянно сопротивляться. В то же время командир понял, что за дверью происходит драка, и стал резко поворачивать самолет влево, вправо, вверх, надеясь сбить преступника с ног (пассажиры тогда еще были пристегнуты). Террорист устоял и выстрелил Надежде в бедро, но хрупкая девушка продолжала сопротивляться. Тогда он выстрелил в упор.

Когда прогремели выстрелы, с кресел вскочили еще двое террористов. Они, не церемонясь, прошли по телу убитой стюардессы и проникли в кабину, требуя направляться в Турцию и угрожая взорвать самолет.

Большая часть экипажа была ранена. Командир сумел посадить самолет на аэродроме Трабзон в Турции, успев передать сигнал SOS. Террористам пришлось сдаться. За мужество и героизм Надежду Курченко посмертно наградили боевым орденом Красного Знамени.

Виктория Зильберштейн

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Виктория Зильберштейн, как и многие девушки, мечтала работать стюардессой. Ее манили дальние страны, красивая униформа. Ее желание осуществилось. На момент катастрофы девушка уже два года работала бортпроводницей. В тот день Виктория находилась в самолете, следовавшем в Иркутск. Перед посадкой все происходило как обычно, звучали стандартные фразы: «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, пристегните ремни и примите вертикальное положение».

Когда началась рулежка (маневрирование движущегося по аэродрому авиалайнера за счет силы тяги двигателя), Виктория заметила, что самолет долго не останавливается. Вдруг она почувствовала толчок, в салоне погас свет и появился дым. В тот момент у стюардессы промелькнула лишь одна мысль: нужно спасать пассажиров. Виктории тут же вспомнились слова инструктора: «Девочки, при аварии главное — сделать дыру в самолете». Стюардесса дернула за рычаг эвакуационного выхода и открыла люк. Люди вылезали, скатываясь по накренившемуся крылу, Виктория пропускала их вперед, задыхаясь от едкого дыма. Затем она все-таки вышла сама.

Стюардесса была в шоковом состоянии. Только потом в больнице Виктории сказали, что у нее сотрясение мозга, самолет взорвался и только благодаря бортпроводнице большинство пассажиров сумело спастись.

Шейла Фредерик

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Тот рейс начинался как обычно: пассажиры рассаживались по местам, а бортпроводницы выполняли свои обязанности. Но одна пара снова и снова притягивала к себе внимание Шейлы. Казалось, что мужчина летит с дочкой, вот только он выглядел весьма прилично, а одежда девочки была похожа на лохмотья. Да еще и этот испуганный взгляд.

Шейла предложила девочке провести ее в туалет. Там она оставила записку с вопросом, нужна ли пассажирке помощь. Та ответила утвердительно. Когда самолет заходил на посадку, у трапа уже ждала полиция. Оказалось, что девочку действительно везли против ее воли, чтобы отправить в сексуальное рабство.

Мор Леви и Ницан Рабинович

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Стюардессы могут прийти на помощь даже тогда, когда они находятся на земле, а не в воздухе. Израильские бортпроводницы Ницан Рабинович и Мор Леви спасли от смерти 80-летнего мужчину. В тот день девушки находились в аэропорту Пекина. Они уже направлялись к своему самолету, как вдруг Ницан заметила, что потеряла телефон. Она попросила приятельницу вернуться к станции метро и поискать его.

Когда стюардессы вернулись к станции, то увидели, как женщина кричит над лежащим без сознания мужчиной. Ницан и Мор попытались нащупать пульс, но его не было. Тут же стюардессы начали делать искусственное дыхание лежащему, как их учили на курсах оказания первой помощи. Мор приказала людям сбегать в аэропорт и принести дефибриллятор, а сама позвонила в скорую помощь. Девушки успели вовремя. Они запустили сердце китайца, и к приезду врачей мужчина даже приоткрыл глаза.

Спасение китайца заняло у стюардесс 30 минут. Они бегом помчались на свой рейс, успели и как ни в чем не бывало улыбались и рассаживали пассажиров по местам. Только после взлета девушки позволили себе расплакаться. Кстати, телефон тоже нашелся.