Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обруганный женой за любовь к лотереям муж выиграл 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Kansas Lottery
Житель американского города Канзас-сити, штат Канзас, узнал о крупном выигрыше в лотерею во время спора с женой о его тратах на лотерейные билеты. Об этом сообщает Associated Press.
Луи Кронавиттер (Louis Kronawitter) очень удивился, когда осознал, что выиграл главный приз в лотерею 2by2 Quick Pick. Еще больше это поразило его жену, уверенную, что супруг впустую тратит деньги, покупая лотерейные билеты. Куш составил 22 тысячи долларов (1,4 миллиона рублей).
Во время вручения приза Кронавиттер признался, что всегда был уверен в своей удаче. Он не собирается прекращать играть в лотерею и считает, что сможет выиграть еще раз.
Часть денег он собирается отдать местной церкви, а остальное — потратить на семейные нужды.
В октябре сообщалось об американке, покупающей лотерейные билеты втайне от дочери, не одобрявшей ее увлечение. За несколько месяцев женщина два раза сорвала джекпот в 50 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей).
Последние новости
В Генпрокуратуре решили раскрыть тайну гибели группы Дятлова США нашли у России еще больше запрещенных ракет В Венесуэле подтвердили продажу золота и опровергли помощь России
Комментарии
Люди , В мире
Читайте также
Видео
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Как песня «Что такое осень» чуть не погубила ДДТ
Люди
Журналист знакомился, спрятавшись за фото Сталина
Безумный мир Люди
Хитрец имитировал травму, чтобы засудить кафе
Безумный мир
Леопард пришел в город и напал на политика
Безумный мир
Врачи устроили танцы прямо в коридоре больницы
Безумный мир
Упитанный кот в очках прилёг отдохнуть в банке
Безумный мир
Чем занимались великие князья Романовы
Истории Люди
Китаянка облаяла пса, запугав его
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение