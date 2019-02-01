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Как живет самый старый ребенок в мире 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress
Джейли Линдо 32 года, он родился в семье простых фермеров из Индии и поначалу ничем не отличался от обычных детей. Но после того, как малышу исполнилось два года, он вдруг перестал расти. При этом его умственное развитие тоже остановилось.
Годы шли, а Джейли совершенно не менялся. Его рост составляет 84 см, а весит он всего 11 кг. Возраст странного «ребенка» выдают лишь его зубы, которые соответствуют годам, прожитым Лингдо на этом свете. Да еще можно обратить внимание на жесты и мимику «малыша»: их тоже сложно назвать детскими. В остальном же Джейли ничем не отличается от двухлетних детей: родители до сих пор вынуждены одевать сына в вещи для малышей и обращаться с ним, как с ребенком.
globallookpress
Врачи считают, что у Джейли очень редкое заболевание, вызванное нарушением развития гипофиза. Гормоны роста блокируются и человек просто не может вырасти. Помочь самому старому ребенку в мире доктора, к сожалению, никак не могут.
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