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Как работают оптические иллюзии 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Оптические иллюзии приводят нас в восторг, потому что иногда мы даже не понимаем, как они работают. Раскрываем все секреты того, как наши глаза нас обманывают.

Иллюзии движения

Такие иллюзии могут создаваться за счет мелких деталей и контрастных изображений. Во-вторых, такой эффект создается с помощью теней, которые могут находиться сверху, снизу и по бокам. Дело в том, что человеческий глаз всегда находится в движении, поэтому, когда мы фокусируемся на какой-нибудь детали, картинка статична, а, когда отводим взгляд, она начинает двигаться.

Иллюзия объема и глубины

@Edgar.Mueller.Official
Некоторые художественные приемы позволяют создать на плоскости объемные предметы и располагать их в пространстве. Перспектива уже сама по себе является обманом — объект, расположенный на плоской картинке может нам казаться ближе или дальше. Иллюзия объема возникает за счет изменения пропорций изображений, поэтому они кажутся нам трехмерными.

Иллюзия тени и света

wikipedia.org
Человеческий мозг уверен, что, если предмет находится в тени, значит, он хуже освещен. Этот эффект был открыт профессором из Массачусетского университета в 1995 году. На первой картинке кажется, что клетка В светлее клетки А, но находится в тени. На самом же деле А и В одного цвета. И это легко доказать, если их соединить. На самом деле, светлая клетка, окруженная темными, воспринимается нашим глазом светлее, и наоборот. Восприятие цветов зависит от окружающей действительности — фона и освещения.
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