Какие имена Романовы не давали своим детям

Династия Романовых, как и многие другие, соблюдала определенные традиции и суеверия при наделении наследников именами. Считалось, что "хорошее" имя будет помогать своему носителю, а "плохое" мешать и даже стать причиной преждевременной смерти. А так как речь шла о будущем династии, то коронованные родители предпочитали не рисковать.

У Романовых, в отличие от их предшественников Рюриковичей, день рождения и день ангела чаще всего не совпадали.

Обычно называли в честь великих предков, чья судьба считалась счастливой. Иногда использовали и имена, принятые у Рюриковичей, чтобы подчеркнуть преемственность династии.

Однако некоторые имена со временем исчезали из семейного именослова, если их прежние носители закончили плохо.

Так случилось с именем Федор, частым у Рюриковичей. Несчастливая судьба Федоров на русском троне и ранняя смерть Федора Алексеевича, старшего брата Петра I, привели к тому, что имя не использовалось династией до конца XIX века. Тогда его получил великий князь Федор Александрович, племянник Николая II

Еще одно популярное царское имя Иван, после мрачной судьбы малолетнего Иоанна Антоновича, прожившего в заточении до самой смерти, было надолго вычеркнуто из фамильного именослова. В 1886 году так назвали великого князя Иоанна Константиновича, впоследствии убитого вместе с братьями под Алапаевском.

Именем Петра Великого назвали еще двух императоров, но после ранней смерти Петра II и убийства Петра III имя попало в черный список династии. Исключение было сделано лишь для одного из внуков Николая I.

После ранней смерти сына Алексея Михайловича, названного в честь отца, и гибели царевича Алексея, единственного взрослого сына Петра Великого, имя стало считаться нехорошим. Впрочем, Николай II решил не следовать семейным предрассудкам и назвал Алексеем своего сына — в честь Алексея Михайловича, которого считал одним из лучших российских государей.

Павлом впервые назвал своего рано умершего сына Петр I, но популярным оно не стало. После убийства Павла I имя также посчитали неудачным для наследника престола.

Запреты распространялись и на некоторые женские имена.

Например, популярное имя Наталья — так звали мать Петра I, его сестру, рано умерших дочерей и внучку — надолго исчезает из словаря Романовых после смерти от родов первой жены Павла Натальи Алексеевны.

Также из-за ожесточенной борьбы Петра I с неугомонной царевной Софьей, ее имя, прежде популярное и у Рюриковичей, и у Романовых, попало в немилость. Настолько, что это имя не дали даже перешедшим в православие иностранным императрицам. Хотя четыре из них имели его до замужества в числе других имен — Екатерина II, обе Марии Федоровны и Мария Александровна.

В середине XIX века царских дочерей перестали называть Александрами, так как все великие княжны с таким именем умирали в юности, не дожив до 20 лет.

Впрочем, императоры тоже люди, и иногда давали имена без всякого контекста. Например, Петр I очень любил имя Елизавета, так звали его лошадь, корабль и дочь, впоследствии ставшую императрицей. Как тут не поверить в силу имени?