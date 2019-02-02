Валентина Истомина: женщина, которой доверял Сталин

Иосиф Виссарионович Сталин никогда не был наивным человеком. В последние годы жизни он вообще мало кому верил. И только один человек из ближайшего окружения «отца народов» мог похвастаться почти безграничным доверием с его стороны. Этим человеком была Валентина Истомина.

Как попасть в сталинское окружение?

Валентина Истомина (до замужества Жбычкина) родилась в 1917 году в одной из деревень Орловской области. В 18 лет в поисках лучшей доли Валентина отправилась в Москву. В столице девушка сразу устроилась на фабрику, где благодаря своему веселому нраву быстро сдружилась со своими коллегами.

Согласно одной из версий, знакомые новых подруг Жбычкиной пригласили ее на работу на сталинскую кухню, согласно другой — на новую фабричную работницу положил глаз Николай Власик, начальник охраны Иосифа Виссарионовича, благодаря которому Валентина и стала кухаркой самого главного человека в стране, а согласно третьей версии — Истомину устроили к Сталину родные братья, которые служили в охране «отца народов».

Веселая Валечка

Как бы то ни было, в 1935 году Валентина Истомина была зачислена в штат Сталинской обслуги. По воспоминаниям Светланы Аллилуевой , дочери Иосифа Виссарионовича, отраженных в ее книге «20 писем к другу», Валентина отличалась легким и веселым нравом. «Рот ее целый день не закрывался от звонкого смеха» — рассказывала Светлана. Кроме того, Истомина никогда не лезла в чужие дела, что очень нравилось «отцу народов». Может статься, именно поэтому Сталин и решил разместить Валечку (как все ее называли) поближе к себе, на даче в Кунцево. До этого она 3 с лишним года проработала в усадьбе Зубалово.

Как пишет Ольга Кучкина в своей книге «Любовь и жизнь как сестры», с появлением в доме Истоминой Сталин заметно повеселел. Хотя после самоубийства в 1932 году второй его супруги Надежды Аллилуевой он редко бывал в хорошем расположении духа. А теперь, при Валентине, даже шутил. Мало того, как утверждает Ольга Кучкина, Сталин, который боялся, что его могут отравить, беспрекословно брал любые таблетки из рук Истоминой.

Любовница вождя?

По причине таких доверительных отношений некоторые историки и журналисты считают, что Валентина Истомина была не только кухаркой, «подавальщицей» или сестрой-хозяйкой (так называлась ее должность официально), но и любовницей «отца народов». Кроме того, как-то раз Молотов в разговоре с писателем Феликом Чуевым обронил: «…Валентина Истомина… Приносила посуду. А если была женой, кому какое дело?»

Даже дочь Сталина Светлана Аллилуева утверждала, что Истомина проводила с ее отцом гораздо больше времени, чем она сама, и знала о нем соответственно тоже больше. Григорий Пушкарев, один из сотрудников сталинской охраны вспоминал, что Истомина, которую Иосиф Виссарионович звал для того, чтобы принести ему чай или расстелить постель, нередко выходила из спальни вождя только под утро.

Реакция на смерть Сталина

Тем не менее никаких прямых доказательств того, что между Истоминой и Сталиным была интимная связь нет до сих пор. А вот тот факт, что между ними сложились теплые, дружеские отношения, нельзя отрицать. Они могли запросто говорить обо всем, болтать просто так, без всякого дела.