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Фрида Кало: 10 фактов о мексиканской художнице 

Anews 4 часа назад
Фото: Anews
Фрида Кало — известная всему миру мексиканская художница. Ее необычные картины — отражение ее самой. Вот несколько фактов о великой женщине.

На своих картинах она не улыбается

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Фрида Кало (в центре) и Диего Ривера. Фотография Карла Ван Вехтена, 1932 год.
У Фриды множество автопортретов — на них она всегда серьезная и немного грустная. У женщины очень необычная внешность. Отличительная черта Фриды — густые, почти сросшиеся брови и пронзительные черные глаза.

Тяжелая болезнь

anews.com
Фрида Кало, 1919 год
В 6 лет она переболела полиомиелитом, после болезни на всю жизнь осталась хромота, а ее правая нога стала тоньше левой. «Фрида -деревянная нога» — дразнили ее сверстники. Во взрослом возрасте художница скрывала недостаток длинными национальными платьями. В Юности девушка попала в автомобильную аварию — трамвайный прут воткнулся в живот и вышел в паху, раздробив тазобедренную кость. В трех местах был поврежден позвоночник, сломаны два бедра. Правая нога, иссушенная полиомиелитом, была переломана в одиннадцати местах. Тридцать два раза Кало побывала на операционном столе.

Несколько царапин

Свою знаменитую картину «Всего-то несколько царапин» художница нарисовала после показной измены своего мужа. На ней изображена искалеченная женщина и мужчина с равнодушным лицом.
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«Всего-то несколько царапин!». Фрида Кало, 1935 год

Фрида и Лев Троцкий

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Наталья Седова, Фрида Кало, Лев Троцкий, 1937 год 
Мексиканская художница восхищалась «трибуном русской революции» и тяжело переживала его высылку из СССР. В итоге, Троцкий и его жена обрели приют в Мехико, в доме Фриды и ее мужа. До сих пор ходят слухи об их тайном романе. Очевидцы рассказывают, что яркая, интересная, обаятельная мексиканка мгновенно пленила гостей. Почти 60-летний революционер увлекся, как мальчишка.

С корабля на бал

В 1953 году, незадолго до смерти, художнице ампутировали ногу. Почти сразу после операции она приехала на открытие своей последней выставки. Ее внесли на носилках и поместили на кровать в центре зала. Фрида шутила, пела свои любимые сентиментальные песенки под аккомпанемент оркестра «Мариачи», курила и пила, надеясь, что алкоголь поможет снять боль.

Последний путь

После ее смерти в 1954 году в зал крематория пришли проститься толпы поклонников. Тело художницы было завернуто в знамя мексиканской коммунистической партии. Близкие собрали все ее любимые украшения: старинное ожерелье, дешевенькие простые вещицы из морских ракушек, которые она особенно любила, — и положили все это в серый гроб, установленный в «Паласио де Бельяс Артес» — Дворце изящных искусств.
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Люди , Фрида Кало , Лев Троцкий , Наталья Седова
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